Schianto mortale sul Lungotevere

San Cesario : Schianto mortale causato da un'inversione di marcia : Le cause della tragedia a San Cesario : manovra azzardata di un furgone sulla tangenziale di Castelfranco. Massimo Zeno, 48 anni, era in sella al suo scooterone ed è deceduto sul colpo

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - moto finisce contro guardrail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...