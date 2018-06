Scherma | Europei 2018 | il pagellone degli italiani A Novi Sad brillano Alice Volpi

Scherma - Europei 2018 : è un’Italia di fioretto - ma la Russia ha attuato il sorpasso : Si sono chiusi gli Europei di Novi Sad ed è tempo di tracciare un bilancio per quanto riguarda le prestazioni della squadra azzurra. E’ stata una manifestazione complicata per l’Italia, che ha dovuto attendere addirittura il penultimo giorno per conquistare la prima e poi anche unica medaglia d’oro, con il fioretto che ha fatto il solito ruolo di protagonista, con ben sei podi degli otto totali. Alla fine saranno un oro, ...

Europei Scherma - l'Italia chiude con otto medaglie : Prossimo appuntamento, il più importante della stagione della scherma, con i Campionati del mondo a Wuxi in Cina dal 19 al 27 luglio.

Scherma - Europei 2018 : gli sciabolatori si confermano ancora sul podio - le spadiste non trovano il riscatto : Un’ultima giornata di gare dolceamara per l’Italia agli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Da una parte la gioia degli sciabolatori che conquistano una splendida medaglia d’argento, dall’altra la delusione delle spadiste che escono di scena ai quarti e chiudono al quinto posto complessivo. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto in questa giornata conclusiva. La sciabola maschile azzurra si conferma sul podio continentale per la ...

Scherma : Europei - sciabola d'argento : ROMA, 21 GIU - L'Italia conclude con otto medaglie gli Europei a Novi Sad. Nell'ultima giornata di gara sulle pedane serbe, la delegazione azzurra festeggia l'argento conquistato dalla squadra di ...

Scherma – Campionati Europei : solo argento per l’Italia nella sciabola maschile - gli azzurri cedono in finale contro l’Ungheria : Niente da fare per gli azzurri della sciabola maschile, in finale arriva la sconfitta contro l’Ungheria che vale l’argento I Campionati Europei di Scherma di Novi Sad si chiudono con l’ottava medaglia per l’Italia. Gli azzurri vincono l’argento nella sciabola a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41 e in semifinale la Germania per 45-44, ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatori d’argento! Gli azzurri si arrendono in finale all’Ungheria : L’Italia chiude con l’argento nella gara a squadre di sciabola maschile gli Europei 2018 di Scherma a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano ha realizzato un grande torneo, ma si è dovuto arrendere in finale all’Ungheria, vicecampione iridata ed olimpica in carica, con il punteggio di 45-33. Una finale che ha visto gli ungheresi mantenersi sempre in vantaggio. I magiari hanno ...

Scherma - Europei 2018 : ITALIA IN FINALE! Incredibile rimonta degli sciabolatori contro la Germania : L’ITALIA è in finale nella prova a squadre di sciabola maschile agli Europei di Novi Sad. Incredibile vittoria degli azzurri (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano), che hanno sconfitto all’ultima stoccata per 45-44 la Germania al termine di una semifinale palpitante e nella quale spicca una pazzesca rimonta di Berrè contro il campione europeo Max Hartung. Il romano si è subito dimostrato in ottima forma, vincendo ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatori in semifinale. L’Italia elimina la Georgia : Nell’ultima giornata degli Europei di Novi Sad, l’Italia ha ancora la possibilità di conquistare una medaglia. Dopo l’eliminazione delle spadiste, è arrivato il successo degli sciabolatori, che hanno sconfitto nei quarti la Georgia con il punteggio di 45-41. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Aldo Montano affronterà ora la Germania, che ha superato per 45-38 la Francia. Nell’altra ...

Scherma - Europei 2018 : le spadiste deludono anche nella gara a squadre. Italia fuori ai quarti con la Francia : Una prestazione da dimenticare quella dell’Italia nella spada femminile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Dopo la disfatta nell’individuale, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio si fermano ai quarti di finale nella gara a squadre. Il quartetto azzurro, dopo aver superato Israele per 45-29, è stato sconfitto dalla Francia con il punteggio di 45-35. Un assalto iniziato subito ...