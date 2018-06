Scende lo Spread | ma l' Italia dovrà presto affrontare la fine del Quantitative

Btp - apertura positiva - spread su Bund Scende a 233 pb : Mercato obbligazionario italiano ancora in rialzo in apertura della seduta odierna, sull'onda lunga delle rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla permanenza del Paese nell'euro e sull'impegno del governo a tenere sotto controllo i conti pubblici.

Borse Milano +0 - 51% - spread Scende a 223 : 9.34 Borse Milano +0,51%,spread scende a 223 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che proseguono il trend rialzista dopo lo storico vertice di Singapore tra Trump e Kim Jong-un. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,51% a 22.191 punti.Margine Btp-Bund tedesco in calo a 223,2 punti in avvio,con rendel decennale sceso al 2,73%. Londra +0,23%, Parigi + 0,38% e Francoforte +0,63%. Euro a 1,176 dollari e 129,843 yen, in apertura dei ...

Lo spread Scende a 236 punti - Piazza Affari vola (+3 - 4%) sulle parole di Tria : Netto rialzo della Borsa milanese, accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) . Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria sul debito e sull'euro favoriscono il ritorno sugli asset italiani...

Spread Btp-Bund Scende a 232 punti base : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund si riporta in area 230 punti base scivolando fino a quota 232. Il rendimento del decennale del Tesoro è in calo a 2,82%.

Borse - dopo il voto al Senato lo spread torna a salire : sfonda quota 250 poi riScende di 10 punti : sfonda la soglia dei 250 punti in avvio di giornata lo spread tra Btp e Bund all'indomani del voto in Senato con cui il Governo Conte ha incassato la fiducia e il discorso di programma pronunciato dal ...

Btp proseguono tentativo di recupero dopo sell-off - spread Scende a... : ... che prosegue la fase di recupero dalla brusca correzione all'inizio della settimana scorsa, dopo il giuramento del nuovo governo e le rassicurazioni sul neo ministro dell'Economia Giovanni Tria sul ...

Borse europee positive - spread Scende : 9.48 Borse europee positive in apertura di contrattazioni. In forte rialzo Piazza Affari, nel giorno in cui giurerà il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Lega e Cinque Stelle. L'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti. Londra avanza dello 0,64%,Francoforte guadagna lo 0,58% e Parigi lo 0,78%. Lo spread apre in sensibile calo, a 231punti, dopo la chiusura di ieri a 241,e il rendimento scende al ...

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo Governo e Scende - Piazza Affari vola a +2% in apertura : Reazione positiva dei mercati al nuovo Governo targato Lega-M5S. Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti rispetto ai 241 della chiusura di ieri: il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69% per cento. apertura in forte rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15 per cento. volano i titoli bancari: Ubi Banca +5%, Intesa Sanpaolo +4 per cento.Il #FTSEMIB apre a 22.263 ...

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo Governo e Scende : Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69%."Grande forza, grande entusiasmo e determinazione, vogliamo lavorare nell'interesse del Paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo" ha affermato ieri sera il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni di Agorà, uscendo da una pizzeria. "Il Paese ha bisogno di ...

Piazza Affari scommette sul governo - lo spread Scende : ... Moscovici, giovedì mattina hanno gettato acqua sul fuoco dopo le parole pesanti di Oettinger sulla crisi politica in Italia. "sarebbe inammissibile speculare e soprattutto interferire', ha affermato ...

Borsa - Milano apre in rialzo Scende anche lo spread : L'economia reale è molto solida». In questo scenario si è inserita ieri Moody's facendo sapere che taglierà il rating italiano, oggi a Baa2 - un livello «da investimento» che consente alle banche di ...

