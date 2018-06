Scambio Icardi-Higuain Calciomercato Juventus-Inter | Samuel | “Non sarei stupito se

ilsussidiario

: #premiumsport Scambio #Icardi - #Higuain? #Samuel e #MaxiLopez non lo escludono... @BalalaikaIT - PremiumSportHD : #premiumsport Scambio #Icardi - #Higuain? #Samuel e #MaxiLopez non lo escludono... @BalalaikaIT - avvinnaurato : @PremiumSportHD @BalalaikaIT Se è accaduto quello che sappiamo per guarin vucinic non oso pensare a cosa accadrebbe… - Rol_and20 : @mweilx @capuanogio Come finisce ultimo giorno riguardo le plusvalenze ritornerà la storiella dello scambio Icardi… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)possibilista: nonse succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamorosofra. Mauroe Gonzalocontinuano a tenere banco in questi giorni trae Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’non è stato nemmeno convocato, quello dellasì ma è entrato in campo con l’Argentina già in svantaggio e, pur con una discreta prestazione, non ha potuto evitare il crollo dell’Albiceleste.