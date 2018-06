Saviano | Travaglio | “Ricatto di Salvini inaudito e indegno Con le scorte non si scherza”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) “È una cosa indegna che il ministro dell’Interno si comporti come fosse il padrone dello Stato in grado di ricattare le persone: se sei d’accordo con me ti proteggo la vita, altrimenti ti metto in pericolo la vita. Con lenon si scherza”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber al programma Otto e mezzo, in onda su La7, in merito alla lite a distanza tra il ministro dell’Interno, Matteo, e lo scrittore Roberto, al quale aveva rivolto la minaccia di togliere la scorta. L'articolo: “Ricatto di. Con lenon si scherza” proviene da Il Fatto Quotidiano.