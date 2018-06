Saviano | nello scontro tra bulli nasce l’opposizione a Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) Non c'è dubbio alcuno: siamo nell'era deisfrontati e spavaldi, qualcosa a metà tra "Fronte del porto" e "Un americano a Roma", tra Alberto Sordi e Marlon Brando.La cifra stilistica, la moda espressiva del momento non è mai stata così univoca. Dall'America di Trump chezza i bambini degli emigranti clandestini, alla Francia di Macron così plateale e volgarmente francese quando fa il maramaldo con un ragazzino di 16 poco deferente verso "monsieur le president", alla Russia di Putin con le sue cavalcate a pelo, sono tutte cose che fanno sembrare le sparate di un vecchio bullo come Berlusconi arabeschi eleganti di un signore brianzolo forse solo un po' "bauscia".Un'epoca è passata, oggi il bullo fa discutere divide e appassiona.Oggi però il principe dei, il modello di riferimento non solo italiano ma europeo è Matteo ...