Samsung | lanciato un mega hard disk Ssd da 8 terabyte

Nelle scorse ore dall'India è arrivato l'annuncio del Samsung Galaxy S9 Plus in versione Sunrise Gold Edition. Scopriamo insieme cosa lo caratterizzerà

Stando ad una nuova indiscrezione, il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto quest'anno. Ecco tutti i dettagli disponibili

Il Samsung Galaxy S8 Lite è stato presentato dal produttore coreano in Cina, ove sarà commercializzato con il nome di Samsung Galaxy S Light Luxury