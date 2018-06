Salvini | ' Verificheremo scorte' Saviano | ' E' ministro malavita'

abruzzo24ore.tv

#Salvini: 'Verificheremo tutte le scorte'. #Saviano: 'E' ministro della malavita' - Agenzia_Ansa

(Di venerdì 22 giugno 2018) Roma - Sulla scorta a Roberto"saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione", ha detto ildell'Interno Matteoad Agorà su Rai Tre. Sulla questione ius soli posta daha detto: "Siamo il Paese europeo che sta dando più cittadinanze in assoluto, malo ignora. Allargare ulteriormente la concessione di cittadinanze sarebbe il caos".: 'tutte le' - "Non spetta a me scegliere, chi di competenza valuterà. Io dico solo che l'Italia ha il record europeo di servizi di scorta e vigilanza, non dipendono da me le scelte su simpatia o antipatia". Lo ha detto ildell'Interno Matteo ...