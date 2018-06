Salvini se la prende anche con il presidente della Consulta | Incostituzionale

Salvini se la prende anche con i vaccini : «Dieci sono inutili - se non dannosi» : sono gli stessi vaccini " scrive Burioni sui social network " che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, ...

Salvini sui rom : “Non è nostra intenzione prendere le impronte digitali” : Matteo Salvini torna sulla questione rom. Il vice premier ha precisato: “non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

Migranti - è troppo facile oggi prendersela con Salvini : Una colpa grave, anzi gravissima, che il centro-sinistra italiano si porta dietro è quella di aver lasciato per intero a Matteo Salvini e ai sovranisti italiani il compito di far esplodere le contraddizioni interne all’Ue in materia di richiedenti asilo. Di prudenza e strategia si muore, dicono alcuni e in questo caso hanno ragione da vendere: a parte gli inascoltati proclami a mezzo stampa di Matteo Renzi verso Bruxelles, che proponeva di ...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

Travaglio : “Migranti? Prendere lezioni da Francia e Spagna fa abbastanza ridere. Salvini? Casta allo stato puro” : “La Spagna, ai tempi di Zapatero, sparava sui migranti e la Francia ha dimostrato tutto il suo umanitarismo, facendo carne di porco dei diritti dei migranti a Ventimiglia. Quindi, penso che Francia e Spagna dovrebbero stare zitti davanti al nostro operato”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì, su La7. “Prendere lezioni da certi Paesi fa abbastanza ridere” – ...

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Aquarius - Salvini : “Con Conte e Di Maio perfetta sintonia. Macron? Parigi si doveva prendere 9mila persone - non 600” : Sulla linea per la gestione dei flussi migratori “c’è perfetta sintonia” nel governo e in particolare con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Lo assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini che aggiunge che “sui migranti si tratta di buonsenso non di linea dura”. Il capo del Viminale, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha ribadito la linea: “Delle navi ong non ce n’è una italiana. Non si ...

Aquarius - Alex Zanotelli : “Sono arrabbiatissimo. Salvini? È un razzista - punto e basta - sta prendendo in giro il M5s” : “Io sono veramente arrabbiato. Ho detto a Fico “Salvini è troppo forte e vi sta prendendo totalmente in giro“. Devono stare attentissimi. Io non posso accettare quello che ha fatto e quello che promette di fare: sbattere fuori 500.000 migranti e i bulldozer contro i campi rom. Non prendiamoci in giro, c’è un razzismo in Italia che sta crescendo in questi anni. Poi è chiaro, manipolato così come è avvenuto in questi anni ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Salvini lascia i banchi di governo e Fico lo riprende : 'Non può stare tra i deputati' : Agenzia Vista, Roma, 06 giugno 2018 Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver ottenuto la fiducia al Senato con 171 voti favorevoli, si presenta alla Camera dei Deputati per la fiducia. Il ...

[Il retroscena] I Cinquestelle al settimo cielo - Grillo frena : il difficile deve ancora venire. Salvini prende le distanze da Di Maio e ... : "Ci attaccheranno, cercheranno di preservare quel mondo a cui sono abituati, non accorgendosi che tutto è già cambiato", ha scritto su Facebook. Quando si alimentano grandi attese, c'è sempre il ...

Berlusconi preoccupato - Salvini vuole prendersi il Centrodestra/ L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra L'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:35:00 GMT)

Di Maio : 'Tutti a Roma il 2 giugno col tricolore'. Salvini : 'Macchè 'piano' - prenderemo botto di voti' : 'USCIRE DALL'EURO? E' UNA PALLA' 'Abbiamo anche fatto qualche altro nome' come ministro dell'Economia ma 'non andava bene' perchè voleva rimettere l'Italia al centro. 'Non c'è scritto da nessuna ...