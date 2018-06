Salvini | passo indietro su vaccini sto con la Grillo Dopo replica Burioni

Passo falso di Salvini : un ministro dell'Interno non minaccia : Detesto i moralisti, non ho alcuna simpatia per Roberto Saviano. Non mi piace come ragiona, come parla e neanche come scrive. Ma se il leader politico Matteo Salvini ha il diritto di dire sul conto del noto scrittore-censore tutto quel che gli passa per la mente, il ministro dell'Interno Salvini Matteo avrebbe il dovere di adattarsi a uno stile diverso.Uno stile necessariamente terzo e istituzionale. Un ministro dell'Interno non minaccia, ...

Censimento rom - nuovo passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità. "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e gli italiani lo applaudono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Sondaggi elettorali : la Lega di Matteo Salvini vicina al sorpasso sul Movimento 5 Stelle : Clamorosi i dati che arrivano dai Sondaggi elettorali: la Lega di Matteo Salvini vola oltre il 27% dei consensi e ormai è a un passo dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, in calo di altri due punti percentuali. Stabile, ma lontanissimo, il Partito Democratico. A sinistra resta un vuoto enorme.Continua a leggere

Ancona - poliziotti-eroi salvano due donne intrappolate in sottopasso/ Video - Salvini e il post per i salvatori : Ancona, due anziane donne intrappolate in auto in un sottopasso allagato: il salvataggio incredibile da parte dei poliziotti raccontato in un Video shock.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Aquarius : Salvini ne sarebbe comunque uscito bene con i suoi. Un limite è stato infranto - ed è solo il primo passo. : La SPagna sta a sinistra? Guarda caso proprio questo mese la sua economia ha superato il PIL italiano. Non che le cose siano necessariamente connesse; si potrebbe anche notare che il primo paese per ...

Matteo Salvini : basta migranti a spasso : Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia che saranno aperti dei Centri per i rimpatri "chiusi affinche la gente non vada a spasso per la città

Salvini : “Basta migranti a spasso” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ”Ho parlato con tutti i governatori leghisti. Tutti non vedono l’ora di avere dei centri chiusi dove la gente non vada a spasso nelle città e che consentano di espellere chi va espulso. Senza i centri non si rimpatria nessuno”. Così il neoministro dell’Interno Matteo Salvini parlando in Transatlantico, a Montecitorio. “Un conto sono dei centri aperti, un conto sono quelli chiusi. La ...

Salvini : «I centri saranno chiusi - basta migranti a spasso per le città. Meno tasse ai ricchi» : Comparto tasse e problema immigrazione. Matteo Salvini è tornato anche oggi sui temi che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. «È giusto che chi guadagna di più...