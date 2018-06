Salvini | Macron mi fa vergonare | porti italiani indisponibili

Migranti - Salvini : non accettiamo lezioni da Macron : Sono convinto anch'io che le nostre giornate siano già molto impegnate e Saviano l'ultimo dei miei problemi: la politica dell'antimafia la faccio con i fatti e non con le chiacchiere. La settimana ...

Notizie del giorno : Salvini-Saviano - Macron-Di Maio : Notizie del giorno: Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano. Continuano gli screzi tra il presidente francese Macron e il governo italiano. Notizie del giorno: Salvini-Saviano Il ministro dell’Interno Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano: “saranno le istituzioni a valutare se corra qualche rischio perché mi pare che passi molto tempo ...

Macron : “Populisti come lebbra” - la replica di Di Maio e Salvini/ Meloni : "Vomitevole ipocrisia!" : Di Maio contro Macron: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “Populisti in Europa come la lebbra”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Saviano litiga con Salvini che litiga con Macron. E ci si mette pure Fico. Cronaca di una giornata calda : Scontro aperto tra il ministro dell'Interno e lo scrittore Roberto Saviano. A dare fuoco alla miccia è Matteo Salvini che annuncia l'intenzione di verificare se ci siano ancora le condizioni per ...

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Migranti - Salvini contro le Ong. Macron attacca la «lebbra populista». Di Maio : «Ipocrita» : «Sequestreremo la nave», annuncia su Fb il ministro delle Infrastrutture Toninelli: «Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, ma la Lifeline la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremo: è una nave apolide che non può navigare in acque internazionali». Intanto scoppia la polemica tra il presidente francese Macron e il tandem Di Maio-Salvini...

MACRON : “POPULISTI COME LEBBRA”. DI MAIO ALL'ATTACCO/ Salvini ironizza : “Caviale - champagne e signorilità” : Di MAIO contro MACRON: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “POPULISTI in Europa COME la LEBBRA”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:29:00 GMT)

Macron accusa l’Italia sui migranti : lite con Di Maio e Salvini : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull’accoglienza dei migranti e tuona contro la «lebbra» populista in Europa. «Li vedete crescere come una lebbra, un po’ ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori ...

Salvini : Macron? Nessuna lezione da chi respinge donne e bambini : Roma, 21 giu. , askanews, 'Il presidente francese ha detto che chi non accoglie nei suoi porti è un populista lebbroso. Un signore, evidentemente caviale, champagne e signorilità. Io lezioni da un ...

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...