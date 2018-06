Salvini | ' Inutili 10 vaccini obbligatori scuole aperte per tutti i bimbi' Di Maio

Salvini 'Dieci vaccini inutili e pericolosi - se non dannosi'. Di Maio 'Opinioni sue' : Dieci vaccini sono inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno Salvini si occupa, con un intervento a RadioStudio54, di sanità. Lo fa affrontando un tema ...

Salvini : «Inutili 10 vaccini obbligatori». Burioni : «Bugia pericolosissima». Di Maio : «Legge da rivedere» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Vaccini - Burioni contro Salvini/ Ministro : "dieci obbligatori sono inutili" - medico "bugia pericolosissima" : Vaccini, Burioni contro Salvini: il Ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:21:00 GMT)

Vaccini - Ministro Salvini : “10 obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi” : “Sui Vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il Ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 Vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“: queste le parole di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, nel suo intervento telefonico ...

