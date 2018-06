Salvini | «Inutili 10 vaccini obbligatori» Burioni | «Bugia pericolosissima» Di Maio

Salvini : “Dieci vaccini sono inutili e talvolta dannosi” : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta a Radio Studio54, un’emittente locale toscana. «Garantisco l’impegno preso - ha aggiunto - di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c’è un’alleanza e bisogna ...

Vaccini - Burioni contro Salvini/ Ministro : "dieci obbligatori sono inutili" - medico "bugia pericolosissima" : Vaccini, Burioni contro Salvini: il Ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:21:00 GMT)

Salvini : alcuni vaccini salvano vita - dieci inutili o pericolosi : Salvini: non sono no vax Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno e leader della Lega. “Ho vaccinato i miei figli. alcuni vaccini salvano la vita, dieci vaccini per alcuni bambini sono inutili o addirittura pericolosi. Non sono un no vax, ma ci sono tante reazioni avverse documentate”. L'articolo Salvini: alcuni vaccini salvano vita, dieci inutili o pericolosi proviene da RomaDailyNews.

Vaccini - Salvini : dieci sono inutili : 14.54 "Ritengo che 10 Vaccini obbligatori siano assolutamente inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini ai microfoni di Radio Studio 54. Quanto all'evasione fiscale, ha detto: la Guardia di Finanza ha scovato negli ultimi mesi 12 mila evasori totali, persone sconosciute al Fisco,che non hanno mai compilato mezza dichiarazione dei redditi e non hanno mai pagato un euro di tasse: ora, se uno ...

Salvini : "Dieci vaccini obbligatori inutili e dannosi" : Il ministro dell'Interno: "Tutti i bambini in classe". La replica del professor Burioni: "Bugia pericolosissima". Centrosinistra all'attacco

Vaccini - Ministro Salvini : “10 obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi” : “Sui Vaccini garantisco l’impegno già preso in campagna elettorale di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe. Ma siamo in due al Governo, c’è un’alleanza con il M5S e sto ragionando con il Ministro della Salute Grillo. Ritengo però che 10 Vaccini obbligatori sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“: queste le parole di Matteo Salvini, Ministro dell’Interno, nel suo intervento telefonico ...

Salvini : 10 vaccini obbligatori sono inutili e dannosi : Roma, 22 giu. , askanews, 'Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi, se non dannosi'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni della radio ...

