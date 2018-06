Salvini | “Dieci vaccini sono inutili e talvolta dannosi” Di Maio | ognuno ha la sua

Salvini : “Dieci vaccini sono inutili e talvolta dannosi” : «Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta a Radio Studio54, un’emittente locale toscana. «Garantisco l’impegno preso - ha aggiunto - di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c’è un’alleanza e bisogna ...

Vaccini - Burioni a Salvini : “Dieci sono dannosi? Bugia pericolosissima” : “No, ministro Salvini . Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una Bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante”. Lo scrive su Twitter il docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni , in risposta alle ultime dichiarazioni ...

