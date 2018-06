Salvini | alcuni vaccini salvano vita | dieci inutili o pericolosi

Rai - Salvini : “Alcuni tg sembrano degli anni ‘20-‘30. I partiti non saranno fuori da nomine - ma faremo scelte intelligenti” : “Leggo poco i giornali e guardo poco la tv, perché è impressionante il fatto che abbiamo contro sostanzialmente quasi tutti i giornali, tv, radio, ancor prima di partire. Penso che sia un unicum a livello mondiale per cui tutti dicono che questo governo non s’ha da fare”. È l’accusa pronunciata a Otto e Mezzo (La7) dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’indirizzo dei media. Il capo della Lega, rispondendo a una domanda della conduttrice ...

Governo M5s-Lega - Di Stefano (Casapound) : “Alcuni punti del contratto copiati da noi. Premier ideale? Salvini” : “Governo M5s-Lega? Del loro contratto ci sono cose interessanti, che ci piacciono. Altre non sono affrontate con la giusta durezza. Ma meglio questo Governo di ogni altro, perché, se realizza ciò che ha promesso, può sfasciare davvero i rapporti con l’Unione Europea“. Sono le parole del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, intervistato a Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Scetticismo e perplessità sulla figura del ...

Matteo Salvini : "Il blocco della Tav non è nel contratto. Alcuni progetti verranno riesaminati : "Leggetevi il contratto, non c'è il blocco della Tav. Ci sono progetti che saranno riesaminati, Alcuni saranno confermati, altri ridiscussi". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della visita al gazebo del Carroccio a Fiumicino.Salvini risponde implicitamente a Luigi Di Maio che sabato aveva messo in discussione proprio la Tav. "Diremo alla Francia che il Tav Torino Lione è un'opera inutile - aveva detto da ...

Salvini : su alcuni temi ancora distanze : 19.05 "Entro stasera vedrò Di Maio", dice il leader della Lega Salvini. "Su alcuni temi siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane" "Le prossime ore sono quelle in cui decideremo", aggiunge. "Sono ottimista, ma i giorni passano e sono anche realista". "O nasce un governo forte oppure, se rimangono distanze su diversi temi, si può dire che ce l'abbiamo messa tutta. E se non ...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

