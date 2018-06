Salvini | «10 vaccini dannosi | tutti i bimbi  a scuola» Burioni | «Bugia pericolosa» 

Salvini : 'Dieci vaccini obbligatori sono inutili e dannosi' : Roma, 22 giu. , askanews, 'Ritengo che dieci vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi, se non dannosi'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni della ...

Vaccini - Salvini : inutili 10 obbligatori - tutti i bambini potranno entrare in classe : 'Dieci Vaccini obbligatori sono inutili , permetterò a tutti i bambini di entrare in classe'. Dopo migranti, rom e tasse Matteo Salvini interviene anche sui Vaccini. LEGGI ANCHE Saviano risponde a ...

Salvini : «Dieci vaccini obbligatori inutili e dannosi - a scuola i bimbi non in regola» : Il ministro degli Interni si schiera con i novax: sto già discutendo per una soluzione con il ministro Grillo. Rischio caos per le iscrizioni

Matteo Salvini : “Dieci vaccini sono inutili - in parecchi casi pericolosi e dannosi. Aboliremo l’obbligo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, promette nuovamente l'abolizione dell'obbligo vaccinale: "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi", ha dichiarato concludendo, inviando inoltre un ringraziamento "per il loro coraggio" ai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari.Continua a leggere

Salvini 'Dieci vaccini inutili e pericolosi - se non dannosi' : Dieci vaccini sono inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi. Oggi il ministro dell'Interno si occupa, con un intervento a RadioStudio54, di sanità. Lo fa affrontando un tema caldo, sul ...

"Ministro Salvini - i vaccini proteggono lei - i suoi figli e i suoi elettori. La sua è una bugia pericolosissima" : "Ministro Salvini, quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolossisima". È immediata la reazione di Roberto Burioni, noto virologo, acclamato dalla rete. Con un post il dottore risponde all'invettiva del Ministro del Lavoro in cui definisce "inutili e dannosi almeno 10 dei vaccini obbligatori"."No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici ...

Salvini : "Dieci vaccini inutili e pericolosi - se non dannosi" : Il ministro dell'Interno su posizioni distanti da quelle da poco espresse dalla ministra alla Salute Grillo, che non è d'accordo con l'obbligo e le esclusioni da scuola ma li ritiene uno strumento fondamentale di prevenzione

Matteo Salvini : "Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi" : "Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta a Radio Studio54, un'emittente locale toscana. "Garantisco l'impegno preso - ha aggiunto - di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola, possano entrare in classe. Al governo siamo in due, c'è un'alleanza e bisogna ragionare con gli alleati. Ho già iniziato a ragionare col ministero della Salute ...