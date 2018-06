Salute | lo stress cronico può danneggiare anche la vista

Salute : non solo tecnostress - occhio all'”ipnosi digitale” da smartphone : Bersagliati a tutte le ore del giorno, e ormai anche della notte, da e-mail, notifiche sui social e messaggini in chat. Ma anche ‘stregati’ dai dispositivi digitali, tanto da non poter fare a meno di controllare notifiche e nuovi messaggi. A insidiare la Salute dei cybernauti non è solo il tecnostress da eccesso di informazioni, ma anche l’ipnosi digitale che approda per la prima volta al Congresso mondiale di ipnosi, in ...

Il “caso” Johnny Depp continua a preoccupare i fan - problemi di Salute o stress? : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T13:03:59+00:00 ROMA – Magro, pallido, stanco. Johnny Depp oggi appare così. Provato come se avesse una malattia grave. L’attore sta facendo parlare di sé da diversi giorni ormai. In giro per il mondo con il tour dei The Hollywood Vampires, l’ex pirata – nella tappa russa di San Pietroburgo – ha […] L'articolo Il “caso” Johnny Depp continua a preoccupare i fan, problemi di salute o stress? proviene da ...

PERCHE' I CAPELLI DIVENTANO BIANCHI? STRESS E MALATTIE/ Salute - colpa di una proteina : le parole del dr Pavan : Lo STRESS porta ad avere CAPELLI bianchi. Secondo uno studio americano la proteina Mitf, non agendo correttamente sul sistema immunitario provoca la nascita di peli e CAPELLI bianchi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:14:00 GMT)

Salute : lo stress fa diventare davvero i capelli grigi - scoperto il meccanismo : Uno studio della University of Alabama di Birmingham, pubblicato su Plos Biology, ha rilevato che lo stress (una malattia o uno shock) induce il sistema immunitario da attivare una risposta difensiva e innesca anche cambiamenti nelle cellule dei follicoli piliferi che producono il colore: sarebbe tale meccanismo a fare diventare i capelli argentati o grigi. Gli esperti hanno scoperto l’esistenza di un legame tra i geni che controllano il ...

Salute - non solo antistress : meditazione e mindfulness vere medicine per il cervello : Combattere lo stress giova anche alla Salute, riducendo il rischio di demenza: attività come meditazione e mindfulness infatti giocano un ruolo positivo anche contro un rischio futuro di deterioramento cognitivo. Gli scienziati hanno infatti osservato come un sottile filo lega queste condizioni. La ricerca ha coinvolto 30 mila persone osservando come chi soffriva di ansia da moderata a grave a metà della vita, aveva più probabilità di sviluppare ...

Quando lo stacanovismo nuoce alla Salute? ecco il decalogo per alleggerire lo stress : E a risentirne è la salute: lo conferma anche la scienza che con una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS, stabilisce che lavorare più di 55 ore alla settimana accresce il ...

Lavorare troppo fa male alla Salute : il decalogo per alleggerire lo stress : Stakanovisti avvisati, Lavorare troppo fa male alla salute. Esempio lampante ne è Aleksej Stakhanov, lavoratore-modello nell'Urss degli anni Trenta: dopo essere diventato un simbolo politico per le sue performance...

Salute : l’ormone dello stress aumenta in estate : Il cortisolo, spesso chiamato ormone dello stress, poiché viene rilasciato nel sangue durante situazioni di stress, aiuta a regolare i livelli corporei di zuccheri e fluidi. l’ormone aiuta anche a ridurre l’infiammazione ed è importante per mantenere la Salute generale. I livelli di cortisolo generalmente sono più alti al mattino e diminuiscono gradualmente durante la giornata. Alla sera sono più bassi per mantenere le abitudini sane legate al ...