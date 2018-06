Russia | Corte | sì confisca cellulari

Mondiale 2018 - scatta l'allarme in Russia : esaurite le scorte di birra : Il Mondiale ha preso il via lo scorso 14 giugno e tutto procede bene: dallo spettacolo, all'ordine pubblico fino ad arrivare alla civiltà dei tifosi che sono stati ripresi raccogliere i rifiuti sugli ...

Mondiali Russia 2018 - allarme birra a Mosca : scorte in esaurimento : Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, infine, Anheuser-Busch InBev, principale produttore di birra al mondo e sponsor della FIFA per il Mondiale. Russia 2018, tutti i video dei Mondiali Guarda ...

Putin guida un corteo di 36 tir per inaugurare ponte che unisce Russia a penisola di Crimea : Il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il controverso ponte sullo stretto di Kerch, in Crimea, guidando personalmente un camion «Kamaz». Il ponte è stato completato con sei mesi di anticipo r ispetto al cronogramma anche se, per la parte dedicata al traffico ferroviario, bisognerà attendere un altro anno. E’ lungo 19 chilometri ed è costa...

Russia : 30 fermi a corteo per internet : ANSA, - MOSCA, 13 MAG - Le forze dell'ordine russe hanno fermato "circa 25-30 attivisti del Fronte di Sinistra, anarchici e rappresentanti di altre organizzazioni" durante la manifestazione 'Per ...

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : oltre 1.600 fermati - anche Navalny : ... ha dichiarato l'oppositore a cui la candidatura alle presidenziali è stata impedita da guai giudiziari che molti ritengono di matrice politica. In Russia, chi scende in piazza contro il governo è ...

CORTE MOSCA BLOCCA TELEGRAM/ Ma l'app non si piega alla Russia : CORTE MOSCA BLOCCA TELEGRAM: la decisione del giudice nel corso del processo lampo contro l'app. Blocco in vigore fino alla consegna delle chiavi di accesso agli 007.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 01:06:00 GMT)