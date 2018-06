Russia 2018 | Simeone va giù duro | ' Argentina allo sbando'

Mondiali 2018 Russia - Corea del Sud-Messico : le probabili formazioni : Non poteva iniziare meglio per il Messico il Mondiale di Russia, per la formazione di Juan Carlos Osorio è arrivata subito una vittoria di prestigio contro la Germania. La Nazionale tedesca è stata ...

Mondiali 2018 Russia - l'Italia poteva essere la Croazia? Decisivo il cambio di Ct nello spareggio : Segnano, vincono, esultano. E come dargli torto dopo un 3-0 rifilato all'Argentina di Messi e soci? Prima Rebic, poi Modric. Chiude Rakitic. Perfetti, e lo spettro del fallimento Mondiale è ora solo ...

Mondiali 2018 Russia - Belgio-Tunisia : le probabili formazioni : Il Belgio per bissare la vittoria all'esordio contro il Panama e chiudere il discorso qualificazione, la Tunisia per provare l'impresa e rientrare in corsa. Sulla carta una partita che vede la ...

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Brasile-Costa Rica - Nigeria-Islanda e Serbia-Svizzera : Brasile-Costa Rica- Tutto pronto per il calcio d’inizio delle tre sfide odierne di Russia 2018. Oggi in campo Brasile, Islanda e Serbia. Queste le tre favorite delle tre sfide odierne, ma occhio alle continue sorprese che questo Mondiale continua a riservarci. Neymar e compagni scenderanno in campo alle ore 14:00. Costa Rica chiamato alla prova […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Brasile-Costa Rica, Nigeria-Islanda e ...

Mondiali Russia 2018 - Southgate pensa a due cambi in vista del match con Panama : Alli e Sterling verso la panchina : In vista della gara contro Panama, il ct inglese Southgate pensa a due cambi di formazione: Alli e Sterling verso la panchina a vantaggio di Rashford e Loftus-Cheek Novità di formazione per l’Inghilterra in vista della sfida di domani contro Panama valida per il gruppo G ai Mondiali di Russia. Il tecnico Gareth Southgate potrebbe lasciare in panchina Raheem Sterling e affiancare in attacco a Harry Kane la punta del Manchester United, ...

Russia 2018 - Maxi Lopez sul flop mondiale dell'Argentina : 'Troppa pressione su Messi' : Più grandi sono e più rumore fanno cadendo ed il crollo dell'Argentina contro la Croazia ha certamente causato un vero boato dal punto di vista calcistico. La seleccion sudamericana è praticamente ad un passo da una clamorosa eliminazione al primo turno ai Mondiali di Russia 2018. Il flop dell'Albiceleste ha tenuto banco anche nel dopo-partita. Ospite del nuovo programma Mediaset "Balalaika-Dalla Russia col pallone" condotto da Ilary Blasi con ...

Mondiali 2018 Russia - l'audio virale di Simeone : 'Anarchia Argentina - Sampaoli disastroso' E su Messi... : Che bordata quella del Cholo Simeone. Un uno contro tutti dopo la clamorosa e roboante sconfitta della sua Argentina sulla Croazia. 3-0, un fallimento totale, anche se con un qualificazione non ancora ...

Russia 2018 - Giappone : tutta la nazione fa pipì all'intervallo - si rischia la crisi idrica : Milioni di tifosi Giapponesi incollati davanti alla tv sono andati al bagno tutti insieme all'intervallo e al termine della partita contro la Colombia di martedì scorso, rischiando di mandate in tilt ...

Mondiali 2018 Russia - separati alla nascita : quanti sosia nel torneo : ... rivelazioni e meteore di scena al Mondiale in Russia, appuntamento dove non mancano protagonisti dalle somiglianze impressionanti con le star dello spettacolo, del cinema e naturalmente dello sport. ...

Mondiali Russia 2018 : le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming : oggi, 22 giugno, scenderanno in campo le squadre del Girone E e si chiuderà la seconda giornata del Girone D.

Mondiale Russia 2018 : tutti i volti della sconfitta dell'Argentina : L'Argentina perde contro la Croazia e rischia di uscire prematuramente dal Mondiale dove era arrivata da protagonista. Uno choc per l'intero popolo argentino, che ha vissuto il crollo della sua ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia - probabili formazioni e sestetti titolari. Zaytsev trascina gli azzurri - dubbio Giannelli : L’Italia si sta caricando per la super sfida alla Russia, un grande classica della pallavolo internazionale che vivrà il suo ennesimo atto questa sera (ore 20.30) al PalaPanini di Modena in un incontro valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri sono obbligati a sconfiggere i Campioni d’Europa per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo. I ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina passa il girone se… : Argentina ancora in corsa per proseguire il proprio cammino ai Mondiali russi, nonostante le critiche, il passaggio del turno è possibile L’Argentina non è ancora morta. Messi e soci sono stati messi in croce da stampa e tifosi nel day after della sconfitta bruciante contro la Croazia. Ancora però Russia 2018 non è finito per l’Argentina, che può sperare eccome nel passaggio del turno. La seconda gara della 2ª giornata del girone D, ...

Russia 2018 - i diktat di Leo Messi al Ct Sampaoli : ecco perché l'Argentina sta affondando : In attesa di conoscere la squadra vincitrice, il Mondiale potrebbe aver trovato la sua prima grande sconfitta: l'Argentina, che non falliva le prime due partite dell'edizione 1974 ed è ormai sull'orlo ...