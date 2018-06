Russia 2018 | la Nigeria batte 2-0 l' Islanda

Mondiali Russia 2018 - Nigeria batte 2-0 l’Islanda. Chi festeggia è l’Argentina : La Nigeria batte 2-0 l’Islanda, dimostra che la squadra della Geyser sound non è poi questo grosso ostacolo, ma soprattutto fa un regalo all‘Argentina. Dopo due prestazioni tragiche e un solo punto racimolato in classifica, all’Albiceleste basterà battere proprio gli africani per essere ragionevolmente tranquilla di passare comunque agli ottavi. Grazie alla doppietta di Ahmed Musa, la Nigeria sale infatti a quota 3 punti nel ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina ha la sua… Musa - la Nigeria stende l’Islanda : alla Seleccion adesso basta una vittoria per gli ottavi! : La Nigeria batte l’Islanda nella seconda giornata del Gruppo D e fa un regalo all’Argentina, alla Seleccion adesso basta una vittoria per qualificarsi agli ottavi La Nigeria si impone 2-0 sull’Islanda nella gara valida per il Gruppo D del Mondiale di Russia 2018. I Nigeriani conquistano i primi tre punti grazie alla doppietta di Musa al 49′ e al 75′, che condanna i nordeuropeo a rimanere ad un punto come ...

Russia 2018 - Nigeria-Islanda 2-0 : 18.55 L'Argentina ringrazia la Nigeria. La vittoria 2-0 sull'Islanda issa le Super Aquile a 3 punti:martedì sarà spareggio tra sudamericani e africani, con la Nigeria che potrà contare sul pareggio, anche in caso di vittoria dell'Islanda sulla Croazia (girone E). A Volgograd, primo tempo scialbo.Durante la ripresa si scatena il nigeriano Musa. Prima perla al 49' con arresto e tiro di controbalzo su assist di Mose; dopo una traversa di testa,il ...

Mondiali 2018 Russia - Brasile : la caduta di Tite e le lacrime di Neymar : Un crollo che avrebbe potuto mettere in ginocchio tutto il Brasile, prima che Coutinho cambiasse definitivamente le sorti dell'incontro e forse di tutta la Coppa del Mondo in Brasile. A quel punto ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Tra ultras spariti - bisticci antidoping e cori islandesi : Novaya gazeta, il bisettimanale in cui lavorava la povera Anna Politkovskaja – ammazzata nell’androne di casa sua (a Mosca) il 7 ottobre del 2006, nel giorno del compleanno di Vladimir Putin da lei sempre criticato per la sporca guerra in Cecenia e la corruzione dilagante in Russia -, spiega come mai sono spariti dagli stadi i temibili ultras russi, quelli che avevano messo a ferro e fuoco gli Europei del 2016 in Francia. Riassumo il ...

Mondiali di Russia 2018 – I festeggiamenti esagerati di Rio de Janeiro - la festa dopo la vittoria del Brasile contro la Costa Rica [GALLERY] : La Costa Rica battuta dal Brasile di Neymar e Coutinho ai Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti dei tifosi verdeoro Il Brasile ottiene una sofferta vittoria contro la Costa Rica, nel match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra verdeoro ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi, che hanno potuto festeggiare solo al primo minuto di recupero del secondo tempo al gol di Coutinho. La festa, ...

Mondiali Russia 2018 / Matrioska – Argentina dalle stelle alle stalle : dalla mano de Dios alla gilipollez de Caballero : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Pianto argentino. Come l’Albiceleste stia buttando via il mondiale di Russia 2018 Dio solo lo sa. Che è poi lo stesso Dio che a Messico ‘86 impose la sua manona santa al posto di quella di ...

Mondiali 2018 Russia - Argentina ko e Maradona disperato : Shilton ha la sua vendetta : Chiedere scusa al mondo per una bravata, e farlo regalando la rete più bella di sempre di fronte agli oltre cento mila dell'Azteca. Quella di quei quarti di finale, che portano alla semifinale , lì ...

Mondiali Russia 2018 – Vrsaljko massacra l’Argentina : “piangevano come femminucce. Sampaoli? Ma che partite guarda…” : Nel post partita di Argentina-Croazia, Sime Vrsaljko ha rifilato una velenosa frecciatina ai danni della formazione sudamericana Nella serata di ieri l’Argentina è stata sconfitta con un netto 0-3 dalla Croazia, nel secondo turno dei Mondiali di Russia 2018. Sconfitta clamorosa, non solo per il punteggio, ma anche perchè il ko di ieri ha messo a nudo i limiti di una rosa che era partita come una delle favorite al successo finale, ma che si ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile si salva con la Costa Rica : due gol nel recupero : Il Brasile visto con la Costa Rica è lo stesso (brutto) di una settimana fa, quando pareggiò con la Svizzera. La differenza è che questa volta il muro è crollato nei minuti di recupero. Ci ha pensato Philippe Coutinho grazie a un rimpallo in area di rigore, a bucare Keylor Navas e regalare la vittoria ai verdeoro. Neymar ha poi arrontondato il risultato con il 2 a 0 finale a tempo ormai scaduto. La Costa Rica avrebbe meritato il pari: il reparto ...

Mondiali Russia 2018 - il Brasile salvato da Coutinho : vittoria last minute con Costa Rica - ma Neymar delude ancora! : Mondiali Russia 2018, il Brasile delude ancora una volta riuscendo a vincere solo negli ultimi minuti contro Costa Rica: Coutinho ‘salvatore’ Ed anche il Brasile continua a deludere. Dopo il flop argentino di ieri sera, in questo caldo pomeriggio la Selecao non ha affatto convinto, ottenendo la vittoria solo nel recupero contro Costa Rica. La squadra di Tite ha creato tanto, ma concretizzato poco. Neymar, come Messi, finirà nel ...

Mondiali Russia 2018 – Tifosi colombiani ‘geni del crimine’ : lo stratagemma per introdurre alcool allo stadio [VIDEO] : I Tifosi colombiani raggirano la sicurezza allo stadio: il trucco per introdurre alcool durante le partite dei Mondiali di Russia 2018 diventa virale E’ iniziata da due giorni ormai la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Gli italiani non potranno fare il tifo per la Nazionale azzurra, ma è impossibile resistere alla tentazione di seguire le sfide tra i campioni di tutto il mondo e, inevitabilmente, scatta ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali 2018 Russia - Berg esordisce e il piccolo Leonel in tribuna si commuove : IL VIDEO : Il piccolo Leonel, secondo genito dopo Jolie, è sugli spalti a Novgorod, proprio nel giorno di Svezia-Corea, la primissima partita di sempre in una Coppa del Mondo per il papà Berg. Lui, emozionato, ...