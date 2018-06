Romina Power | il silenzio su Instagram è la risposta ad Al Bano?

Al Bano ha salvato Romina Power ma ora la respinge : Al Bano ha messo in chiaro che non sposerà Romina Power (e non perché lo sono già agli occhi di Dio), però per lei ha fatto tanto. Le ha salvato letteralmente la vita col suo amore. Mentre il gossip impazza sul presunto ritorno di fiamma e su Loredana Lecciso single, rispunta il passato scomodo di Romina che per altro lei non ha mai nascosto. Il sito Velvelt Gossip rispolvera una vecchia intervista della Power a Panorama dove racconta della sua ...

Al Bano spezza il cuore a Romina Power. Loredana Lecciso si consola su Instagram : Loredana Lecciso avrà gioito quando Al Bano ha chiarito una volta per tutte che non sposerà Romina Power e che i suoi sentimenti non corrispondono a quelli della moglie? La showgirl non commenta le dichiarazioni del cantante ma il suo profilo Instagram parla per lei. Dopo aver chiarito qualche giorno fa che Al Bano non ce l’ha con lei, anzi la difende, ora sembra voler cambiare pagina. Così ha pubblicato sui social una foto che la ritrae ...

Al Bano e la dichiarazione d’amore di Romina Power : ‘Rimango senza parole’ : “[…] Sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro, però questo è il mio pensiero che non corrisponde a quello di Romina”. Ospite di Matrix Chiambretti nella puntata del 14 giugno (QUI il video completo) Al Bano Carrisi risponde a distanza a Romina Power che, recentemente, intervistata da Maurizio Costanzo ha affermato a proposito del cantante: “Non riesco a non amarlo”. Al Bano replica a Romina ...

AL BANO CARRISI / Da Romina Power alla musica : "Devo fermarmi - riassettare la macchina" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:45:00 GMT)

AL BANO CARRISI / "Romina Power mi ama? Il mio pensiero non corrisponde al suo" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:54:00 GMT)

Al Bano Carrisi / "Senza cantare sto male ma devo fermarmi" e su Romina Power... (Matrix Chiambretti) : Al Bano Carrisi è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power e del suo ritiro dalle scene dopo i problemi di salute...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:40:00 GMT)

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Tyron Power Jr - fratello di Romina - nella casa di Cinecittà? : GRANDE fratello Vip 2018: tra i nuoci concorrenti del reality, ci sarà anche Tyron Power Jr, fratello di Romina? Restano in pole i nomi degli ex tronisti Andrea Cerioli e Lucas Peracchi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Al Bano e Romina Power si sposano? La coppia parla per la prima volta delle nozze : Al Bano e Romina Power si sposano? Per la prima volta i diretti interessati parlano del loro presunto secondo matrimonio. Lo fanno in un’intervista per un sito austriaco, News.at, e purtroppo negano tutto. Per loro non ci saranno seconde nozze. Anche se Romina pronuncia una frase che lascia aperte le speranze, quanto meno di un ritorno di fiamma. Ma procediamo con ordine… Alla domanda se si risposeranno, Romina ironizza che ha letto ...

'Senza parole'. Romina Power super sexy su Instagram lascia i fan a bocca aperta : ... George Bernard Shaw, Un post condiviso da 🌸RominaPowerOfficialFanClub🌸 , @RominaPowerofficialfanclub, in data: Giu 9, 2018 at 4:25 PDT La cronaca rosa, in ogni caso, vuole Al Bano e ...

'Senza parole' - Romina Power lascia ammutoliti i fan con una foto bollente : Bella e con indosso un abito 'vedo non vedo' che fa un grande effetto: Romina Power appare in versione super sexy su Instagram e lascia i fan a bocca aperta. Mentre loro si sbizzarriscono...

Al Bano Carrisi/ Sposerà di nuovo Romina Power? (Madre Mia) : Al Bano Carrisi, il cantante Sposerà di nuovo Romina Power? Tra amore e famiglia gioie e dolori hanno accompagnato la sua vita fatta di grandi successi e di qualche delusione. (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Albano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

Romina Power : video su Instagram rivela un solitario nuovo sulla sua mano : Ben ritrovati con lo spazio dedicato a Romina Power [video], che recentemente è diventata nonna del piccolo Kay. Alcune ore fa il secondogenito Yari Carrisi ha svelato un particolare che ha attirato l'attenzione di tutti. Sull'anulare sinistro della cantante statunitense è spuntato un bellissimo anello. Un solitario che fino a qualche tempo fa non c'era. Sul suo profilo Instagram, il figlio della storica coppia ha postato un video in cui sfoglia ...

Al Bano - mamma Jolanda su Romina Power e Loredana Lecciso : ‘Ci sono donne e…’ : Che tra Loredana Lecciso e Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, i rapporti non fossero idilliaci è cosa nota da tempo, ma quel che la donna ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 4 giugno rilasciata in occasione della messa in onda su Rete4 di Madre mia non lascia più alcun dubbio. Come si rivolgevano alla suocera Romina e Loredana? “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece ...