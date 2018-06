Roma | via libera a primo regolamento su beni confiscati alle mafie

Teatro di via Spada - Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti in «Made in Romagna» : L'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. MADE IN ROMAGNA Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Alfonsine, in pianura, il secondo di Casola ...

Roma - aperto e subito rinviato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...

Roma - nomina Marra : al via processo Raggi : 10.26 Al via nell'aula 23 del tribunale monocratico di Roma la prima udienza del processo che vede imputata la sindaca di Roma, Raggi, per la nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio. La prima cittadina non è presente in aula. Secondo l'accusa, che ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato, la Raggi avrebbe mentito all'Antocorruzione del Comune sul caso della nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele ed ex ...

Roma - al via processo Raggi su nomina Marra : è accusata di falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016 venne messo a ...

Roma : al Righi via esami di maturità - ‘masse e propaganda’ tema prescelto : Roma – Di seguito alcune testimonianze dei ragazzi del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Per loro oggi ha avuto il via l’esame valido per la maturità 2018. “Avevo già scelto di non fare l’analisi del testo, e questo mi è sembrato il tema più interessante da trattare”. racconta lo studente. Francesco, invece, ha scelto la traccia storico-politica su masse e propaganda, una delle più gettonate per gli studenti ...

Festa della Musica : Roma omaggia Edoardo Vianello : Roma – L’edizione 2018 della Festa della Musica di Roma, che si svolge domani giovedì 21 giugno dalle 16 alle 24 in tutta la città, è caratterizzata da un grande incremento delle adesioni e soprattutto da una aumentata partecipazione dei cittadini. Sono infatti moltiplicati, rispetto allo scorso anno, i concerti spontanei di artisti, studenti, gruppi Musicali, cori, solisti, professionisti e soprattutto amatori. Insieme agli eventi ...

Roma : Ok per il pedaggio nell’anello ferroviario : Roma – Si va verso la nascita della ‘Congestion charge’ di Roma, ovvero il sistema di ingresso a pedaggio all’interno dell’anello ferroviario. La commissione Mobilità del Comune ha dato parere positivo alla delibera che ne preveda la nascita. Entro luglio sarà deciso il modello di gestione della nuova struttura destinata ad amministrare il nuovo sistema ed entro 12 mesi potrebbe essere pronta l’infrastruttura ...

Roma : via Alisson - dentro Donnarumma. Raiola l’ha proposto a Monchi : Roma: VIA Alisson- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la Roma starebbe valutando attentamente il futuro di Alisson. Il portiere brasiliano sarebbe un chiaro obiettivo del Real Madrid, e la società spagnola sarebbe pronta a metter sul piatto della bilancia un’offerta superiore ai 40 miliardi per convincere i capitolini a cedere il suo estremo […] L'articolo Roma: via Alisson, dentro Donnarumma. ...

Roma - camion bar via dal centro storico : stretta sul commercio del Comune : Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione , non ce ne potranno essere delle nuove, allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Consuelo Palmerini morta : la campionessa dell’equitazione si è gettata da un cavalcavia a Roma : Non ha lasciato nessun biglietto d’addio, né in auto né nella sua casa di Roma Nord. Consuelo Palmerini, campionessa dell’equitazione di 46 anni, si è gettata da un cavalcavia della Cassia Bis, nei pressi dello svincolo di Prima Porta e Castel de’ Ceveri. È caduta su un furgone ed è stata sbalzata dall’altra parte della carreggiata. A causa dell’impatto violentissimo, è morta sul colpo. L’autista del furgone, ...

Roma. Trentenne muore in una mansarda in fiamme in via Sciamamma : Tragedia in una mansarda in fiamme a Monte Mario. Un uomo di 36 anni è rimasto in trappola nell’appartamento in