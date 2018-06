Roma | Usura | estorsione e spaccio | 6 arresti

romadailynews

(Di venerdì 22 giugno 2018)– I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per sei persone. Queste sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di, esercizio abusivo di attività finanziaria edi sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri hanno acclarato che gli arrestati, senza le dovute prescrizioni di legge, hanno svolto attività in maniera organizzata e continuata di concessione di finanziamenti nei confronti di almeno 4 soggetti. Hanno inoltre applicato tassi di gran lunga superiori ai tassi soglia determinati dagli appositi decreti ministeriali in materia. Utilizzando anche metodi estorsivi per farsi consegnare il denaro prestato. Due fratelli, entrambi arrestati avevano elargito dei prestitiri nei confronti di un commerciante. Al quale erano stati applicati tassi ...