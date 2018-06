Roma | ufficiale Mirante | al Bologna 4 milioni

Roma - ufficiale Kluivert. Nainggolan con il cuore all'Inter : Kluivert:"Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare"

Roma - ufficiale l'ingaggio di Mirante : ha firmato un triennale : Roma - Poco dopo l'ufficialità del passaggio di Skorupski al Bologna, la Roma ha annunciato l'ingaggio di Antonio Mirante proprio dai rossoblù per 4 milioni di euro. Il portiere stabiese ha firmato un ...

Kluivert alla Roma - è ufficiale : La Roma ufficializza l'ingaggio di Justin Kluivert . Il club giallorosso "ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall'AFC Ajax, a fronte di un ...

Kluivert alla Roma - è ufficiale : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – La Roma ufficializza l’ingaggio di . Il club giallorosso “ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall’AFC Ajax, a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'ingaggio di Justin Kluivert : Roma - La Roma mette a segno il colpo Justin Kluivert : il giovane attaccante esterno proveniente dall' Ajax costerà al club giallorosso un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, ...

Roma : ufficiale Kluivert - 17 - 25 ml a Ajax : ANSA, - Roma, 22 GIU - Justin Kluivert è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo l'esterno offensivo olandese dall'Ajax a ...

Roma : ufficiale Kluivert - 17 - 25 ml a Ajax : ANSA, - Roma, 22 GIU - Justin Kluivert è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo l'esterno offensivo olandese dall'Ajax a ...

Roma - Kluivert ufficiale : contratto fino al 2023 : Dopo undici giorni di attesa, la Roma ufficializza l'acquisto di Justin Kluivert. Il club giallorosso ha limato ieri sera i dettagli con l'Ajax e oggi ha annunciato l'acquisto del giovane attaccante ...

Caso Lifeline - Malta : "Da Roma nessuna richiesta ufficiale per accogliere la nave" : 12.05 - Sulla nave Lifeline Malta fa sapere che nessuna richiesta ufficiale è arrivata dal governo italiano per accogliere la nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè la Lifeline nè il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave" scrive Malta Today citando fonti governative de La Valletta.Salvini: nave Lifeline è in acque di Malta, La Valletta apra i porti"La ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | Da Roma la richiesta ufficiale a Malta : "Fate attraccare la nave" : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Caso Lifeline - Malta : "da Roma nessuna richiesta ufficiale per accogliere la nave" : 12.05 - Sulla nave Lifeline Malta fa sapere che nessuna richiesta ufficiale è arrivata dal governo italiano per accogliere la nave della Ong che trasporta 239 persone. "Malgrado la retorica di Salvini, nè la Lifeline nè il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave" scrive Malta Today citando fonti governative di La Valletta.Salvini: nave Lifeline è in acque di Malta, La Valetta apra i porti"La ...

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

Roma - ufficiale : ceduto Tumminello all'Atalanta : Con una nota ufficiale sul proprio sito, l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale : dalla Roma arriva Tumminello : BERGAMO - Con una nota ufficiale sul proprio sito, l' Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e ...