Roma | ufficiale | ceduto Tumminello all' Atalanta

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘ Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma . Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

