Roma | scooter contro auto nella notte | muoiono due giovani

Roma : Scontro auto-scooter - 2 morti e un ‘codice rosso’ : Roma – Tragedia nella Capitale. E’ accaduto la scorsa notte a Roma, intorno all’una. Sul lungotevere della Vittoria c’è stato lo Scontro tra una vettura e uno scooter. I due ragazzi che viaggiavano sul motociclo sono deceduti. Si tratta di un giovane di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Alla guida dell’auto invece un 30enne che e’ stato ricoverato in codice rosso al Gemelli. L’auto su cui viaggiava ...

Roma - schianto in scooter a Trastevere : 35enne muore dove investì la 21enne Irene Morabito : Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per lunghissimi giorni, e ...

Roma - scontro tra scooter e compattatore Ama : gravi due ragazzi - lui è un atleta 18enne : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Roma : Scooter contro mezzo AMA - gravi due ragazzi : Roma – Nella Capitale grave incidente questa notte in zona quartiere Africano. E’ accaduto in Viale Somalia all’altezza di via Antrodoco. Erano circa l’1:45 quando per cause in corso di accertamento, uno Scooter si e’ scontrato contro un compattatore dei rifiuti Ama. Ad avere la peggio i due passeggeri del motoveicolo. Si tratta di un 18enne che ora si trova in prognosi riservata al policlinico Umberto I e una ...

Roma. Domenica 10 giugno strade off-limits ad auto e scooter : Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 19, parte #VIALIBERA: un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tutta Roma con strade off-limits ad

Roma : parte il progetto #ViaLibera. Ferme auto e scooter : Roma: prossimamente previsto ampliamento dei percorsi Roma – Sta per partire la proposta #ViaLibera. L’iniziativa vedrà la luce la prossima domenica (10 giugno). A partire dalle 10, fino alle 19, alcune strade della Capitale saranno impercorribili ad auto e scooter. Diverse le vie interessate. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo). Via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Daa via XX Settembre a piazza Venezia. E ...

Roma - camion contro scooter : muore 26enne : Incidente mortale in via Nomentana, all'altezza del civico 1381, poco dopo il grande raccordo anulare a Roma. Un ragazzo in sella a uno scooter è morto nello scontro con un camioncino. La vittima ...

Auto contRomano sulla Domitiana : scontro con scooter - centauro ferito : Tragedia sfiorata sulla statale 7 Quater Domitiana, nel napoletano, dove un'Auto ha imboccato la strada contromano scontrandosi con altre due vetture e uno scooter che viaggiavano nel corretto senso ...

In 3 su scooter si scontrano con auto : morto 19enne a Roma : In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma Continua a leggere L'articolo In 3 su scooter si scontrano con auto: morto 19enne a Roma proviene da NewsGo.

Roma - in tre su uno scooter si scontrano contro un'auto : muore 19enne | : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente

Roma - in 3 sullo scooter contro un'auto : morto 18enne - gravi gli altri due giovani : Schianto mortale all'alba a Roma : un ragazzo di 18 anni, Simone Martyniak, è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è ...

Roma - incidente a Ponte Marconi : in 3 sullo scooter/ Morto 19enne dopo scontro con auto - gravi gli altri due : Roma, incidente a Ponte Marconi: in 3 sullo scooter. Morto 19enne dopo scontro con auto, gravi gli altri due ragazzi che erano con lui. La moto si è scontrata con un'automobile(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:23:00 GMT)

Roma - in tre su scooter contro auto : morto 19enne : Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Gravissimo incidente, nelle prime ore della mattina, su ponte Marconi all'altezza di piazza Righi a Roma. Un ragazzo di circa 19 anni è morto e altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Da una prima ricostruzione i tre giovani viaggiavano su uno scooter, un Sh125,

Roma - in 3 sullo scooter contro un'auto : morto 19enne - gravi gli altri due giovani : Schianto mortale all'alba a Roma : un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo. L'incidente è avvenuto su Ponte ...