Roma | scacco al clan Fasciani | confiscati beni per oltre 18 mln

Mafia - scacco matto al clan Di Silvio - cugini dei Casamonica : 25 arresti tra Roma e Latina : scacco matto al clan Di Silvio . Con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso 25 persone appartenenti alla famiglia Rom sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’operazione della polizia di stato coordinata dalla Dda della procura di Roma . ...

Bordoni : Roma sotto scacco degli abusivi. Raggi deve intervenire : Roma – Di seguito la nota del capogruppo al Campidoglio di FI e componente della Commissione commercio capitolino, Davide Bordoni. “Questa mattina ho eseguito personalmente un sopralluogo nel centro di Roma per verificare lo stato di degrado, che persiste vicino ai monumenti e nelle piazze storiche. Fontana di Trevi, via delle Muratte e tutto il centro sono invasi dagli abusivi. In ogni metro quadrato c’e’ qualcuno che ...