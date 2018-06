Roma | oggi è il giorno di Pastore

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...

Emma Marrone / Oggi la sorpresa ai bambini ricoverati all'ospedale Bambin Gesù di Roma : È un giorno speciale per Emma Marrone: Oggi, 21 giugno, per la Festa della Musica sarà all'ospedale Bambin Gesù per far visita ai Bambini malati(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

La Loggia - pullman carico di ragazzini si scontra contro tir in retRomarcia : diversi feriti : L'incidente è avvenuto nel comune alle porte di Torion. Sull’autobus c’erano molti passeggeri che stavano andando verso Carignano: l'impatto è stato violentissimo, ma non ci sarebbero feriti gravi.Continua a leggere

Stadio Roma - Raggi oggi dai pm come testimone : 'Sono parte lesa' : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato in cella nove ...

Stadio Roma - Raggi oggi dai pm come testimone : «Sono parte lesa» : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato...

Stadio Roma - Raggi sarà ascoltata oggi come testimone dai pm : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato in cella nove ...

Stadio Roma - Raggi sarà ascoltata oggi come testimone dai pm : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà sentita oggi pomeriggio alle 15 come testimone nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione dello Stadio della Roma. L'indagine ha portato in cella nove ...

Stadio della Roma - oggi gli interrogatori. Lanzalone si dimette da Acea. Parnasi : 'sono innocente' : Sotto la lente dei pm il sistema corruttivo dell'imprenditore Romano. Indagato anche il sopraintendente ai Beni culturali Prosperetti. La sindaca Raggi si difende: 'su di me accanimento perché scomoda ...

Stadio Roma - oggi gli interrogatori di garanzia per gli arrestati : Stadio Roma, oggi gli interrogatori di garanzia per gli arrestati Stadio Roma, oggi gli interrogatori di garanzia per gli arrestati Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, oggi gli interrogatori di garanzia per gli arrestati proviene da NewsGo.

Stadio Roma : Oggi gli interrogatori degli arrestati. Parnasi : 'Non ho commesso reati' : Il "sistema Parnasi", le sue propaggini. I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

Roma - Il futuro della medicina è già oggi : 'promosse' le prime terapie avanzate - in arrivo anche in Italia. : ... le terapie avanzate tra aspetti etici, informazione corretta e responsabilità sociale del giornalista", promosso dal Master di comunicazione scientifica della Sapienza SGP – La Scienza nella Pratica ...

Prima pietra o pietra tombale? Oggi il futuro dello stadio della Roma è in bilico : Dalla Prima pietra alla pietra tombale? Quanto inciderà l'inchiesta della procura di Roma sul futuro dello stadio di Tor di Valle? È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i tifosi giallorossi, ma anche molti Romani in generale, interessati a una storia che sembra maledetta e che ha riempito le pagine dei giornali degli ultimi 50 mesi. Dopo oltre quattro anni di tira e molla, di progetti scritti e riscritti, ...