Roma | numerosi incidenti stradali nel corso della notte

(Di venerdì 22 giugno 2018): due morti e sette feriti– Svariatigravi registrati neldell’ultimain diverse zone di. Numerose pattugliePolizia locale sono state impegnate in continui rilievi. Un incidente con doppio esito mortale e un codice rosso è avvenuto a LungotevereVittoria. A causa di uno scontro tra un motoveicolo e un’auto. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25, a bordo di uno scooter. In codice rosso il conducente dell’auto di 30 anni. Il secondo scontro è avvenuto tra due vetture a Ponte Duca d’Aosta con 4 persone ferite, due ragazze di 26 anni sono finite in prognosi riservata, oltre ad un uomo ed una donna, rispettivamente in codice rosso e in codice giallo. In via Cassia, invece, un’auto è finita contro un albero. A bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi nativi nel 1999, dei quali uno in ...