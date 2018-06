Roma | Nainggolan spiega i motivi dell’addio | “il club ha deciso di vendermi Inter? Mi ha

Nainggolan : "È stata la Roma a volermi cedere. Spalletti grande allenatore - felice di ritrovarlo all'Inter" : Il Ninja: "Ringrazio i tifosi giallorossi per l'affetto e la società, ho dato tutto. L'Inter mi ha voluto fortemente'

Roma - arriva Pastore per dimenticare Nainggolan : L'intento è quello di far arrivare Pastore quanto prima. Il malumore che si respira in città per la cessione di Nainggolan , e paradossalmente per l'arrivo di Santon: ieri l'agente al Bernardini per ...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - Nela : "Monchi non è matto - nessun dramma per la Roma" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Inter - arriva Nainggolan : alla Roma andranno 24 milioni più Santon e Zaniolo : Si candida ad essere il colpo grosso di questa sessione estiva di Calciomercato, quella che vestira' Radja Nainggolan di nerazzurro. Il belga ritrova Spaletti che era stato il suo mister ai tempi della Roma. La societa' giallorossa e l'Inter, pertanto, hanno trovato l'accordo idoneo [VIDEO] per far andare in porto la trattativa come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: alla Roma andranno 24 milioni di euro più Santon ed il ...

Nainggolan allo scoperto : “non è facile lasciare Roma” : Nainggolan sembra non aver avuto molta scelta nel dire addio alla Roma, il calciatore si appresta a firmare con l’Inter per la prossima stagione “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte”. Nainggolan ha risposto così, su Instagram, ad un tifoso della Roma. Parole eloquenti che danno un quadro di quanto sta accadendo in queste ore in casa giallorossa. Nainggolan è ...

Nainggolan : "Non è bello lasciare Roma - ma a volte devi fare delle scelte..." : 'Non credete che stia bene pensando di lasciare Roma, ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte'. Sono parole di Radja Nainggolan, che sul proprio profilo Instagram ha risposto in questo modo ai ...

Inter - non solo Nainggolan : chiesto anche Florenzi alla Roma (RUMORS) : L'Inter sembra cominciare a muoversi concretamente sul mercato, come testimoniato dal colpo Radja Nainggolan. Siamo ai dettagli della trattativa che dovrebbe portare il centrocampista belga della Roma a Milano. Il giocatore, infatti, ha gia' un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quadriennale, fino al 2022, a quassi cinque milioni di euro a stagione più bonus. anche la trattativa tra le due societa' sembra a buon punto visto che ...