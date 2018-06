Roma | Kluivert ufficiale | contratto fino al 2023

Kluivert alla Roma/ Il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche : Kluivert alla Roma, per il giovane figlio d'arte olandese è il giorno della firma da giallorosso dopo le visite mediche. L'affare è ormai fatto, per Monchi altro acquisto giovane(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Roma - Coric - Cristante e Kluivert : la giovane età della ragione : Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván ...

Calciomercato - Kluivert alla Roma : si allunga la serie dei figli d'arte in A : Restano invece col cerino in mano Conte e Sarri e, in un certo senso, anche Pochettino e Klopp , accostati a più riprese alla panchina più ambita del mondo. Il dopo Zidane dunque avrà le sembianze di ...

Kluivert - visite concluse : ora la firma. Retroscena : a Roma grazie a papà e Totti. Mamma voleva la Premier : Ma da molto prima di quel giorno aveva fissato l'obiettivo, senza paura di volare troppo alto: "Diventare il più forte del mondo". Apprezzando Ronaldinho e seguendo il modello CR7. Caratteristiche? ...

Roma - Kluivert visite mediche concluse - nelle prossime ore la firma : visite mediche terminate per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato nella clinica Romana in tarda mattinata, l'ormai ex attaccante dell'Ajax e dell'Olanda Under 21 è uscito intorno alle ore 15:40 ...

Alla Roma arriva il baby talento Justin Kluivert : Un nome di lusso per la Roma. Nella Capitale è arrivato il baby talento Justin Kluivert. E’ il figlio dell’ex bomber

Roma - visite mediche in corso per Justin Kluivert : poi l’ufficialità del colpo : Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità dell’acquisto giallorosso visite mediche in corso per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato ieri sera da Amsterdam, l’ormai ex attaccante dell’Ajax si sta sottoponendo ai test medici di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. Una ventina di tifosi lo hanno atteso all’esterno della clinica Romana, ...

Calciomercato Roma - tutti i dettagli dell’operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

