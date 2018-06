Roma | Incidente sulla Cassia | due ‘codici rossi’

Panda in retRomarcia "scavalca" altra auto : singolare incidente : Definire "singolare" l'incidente avvenuto mercoledì sera a Pinerolo, in provincia di Torino, è fin poco. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. In via Saluzzo...

Roma : incidente a Monteverde - 60enne in gravi condizioni : Roma: uomo investito da un furgone Iveco Roma – Prognosi riservata per il 60enne investito questa mattina in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 185. L’incidente è avvenuto stamane, attorno alle 9.20 circa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale capitolino San Camillo. Il malcapitato è stato travolto da un furgone Iveco. Alla guida un 28enne italiano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del XII Gruppo ...

Roma : Provoca incidente - ferisce due bimbe e scappa : Roma – Nella tarda serata di domenica il V gruppo Prenestino ha individuato il pirata della strada che aveva causato un incidente in via Prenestina nelle ore precedenti. Una mamma e due figlie piccole, ricoverate in codice rosso ed una in prognosi riservata. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo, un italiano di 32 anni. Che subito dopo l’incidente ha abbandonato l’auto sul posto ed e’ fuggito. Provando così a far ...

Roma - investe 26enne e fugge : è grave/ Ultime notizie - incidente Lungotevere : fermata auto pirata sospetta : Roma, investe 26enne e fugge: è grave. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto sul Lungotevere de' Cenci: fermata auto pirata sospetta. La donna è in prognosi riservata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:54:00 GMT)

Roma. Morta in un incidente Noemi Carrozza star del nuoto sincronizzato : La giovane Morta lungo via Cristoforo Colombo all’altezza di viale della Villa di Plinio in un incidente in moto è

Roma - Noemi Carrozza è morta in un incidente stradale : il cordoglio di Federnuoto : Lutto nel mondo dello sport. La campionessa di nuoto sincronizzato Noemi Carrozza è deceduta in un incidente stradale a Ostia, nota localita' sul litorale Romano. L'atleta avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre 2018. La triste notizia è stata diffusa dalla Federnuoto che, mediante il suo sito web, ha espresso le condoglianze ai familiari, alla societa' e agli amici della Carrozza. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è ...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in motorino : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...

Lutto nel nuoto sincronizzato - Noemi Carrozza morta in un incidente stradale a Roma : La 20enne, promessa del sincronizzato italiano, era a bordo del suo motorino quando ha perso il controllo finendo a terra

Noemi Carrozza - tragico incidente stradale a Roma : addio alla campionessa del nuoto sincronizzato : Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la ...

Muore a 20 anni Noemi Carrozza - nazionale di nuoto sincronizzato : incidente in motorino a Roma : Lutto nel mondo dello sport, si è spenta a soli 20 anni Noemi Carrozza, nazionale di nuoto: fatale un incidente in motorino a Roma. La conferma arriva dalla Federazione: 'La vogliamo ricordare così, mentre ...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in moto : Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe compiuto 21 anni a settembre. Naomi era tesserata per la società Romana All Round. La notizia è stata data dal sito della Federazione nuoto.--L'incidente è avvenuto ieri, venerdì, alle 14.40 circa al km 26,700 della Cristoforo Colombo all'altezza di via della ...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in moto : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del nuoto sincronizzato. L'atleta vittima a Roma di un incidente in motorino : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...

Morta Noemi Carrozza - stella del nuoto sincronizzato. L'atleta - 20 anni - vittima a Roma di un incidente in motorino : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...