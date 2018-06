Roma In Laurentina | Corviale e Labaro in scena OperaCamion

Roma - ritrovata a Termini la 15enne della Laurentina - su un biglietto aveva scritto : 'Scusatemi per tutto - vi amo' : ritrovata alla stazione Termini: Diletta Ricapito, 15 anni, Romana, era sparita ieri. Il suo cellulare è restato staccato dalle 16, orario in cui è stata vista per l'ultima volta. Studentessa al primo ...

Roma - scomparsa Diletta Ricapito - 15enne della Laurentina. Trovato un biglietto : «Scusate per tutto» : E' sparita da ieri. Il suo cellulare è staccato dalle ore 16, orario in cui è stata vista per l'ultima volta. Diletta Ricapito, 15 anni, studentessa al primo anno superiore del...