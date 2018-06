Roma - giovane lesbica rifiutata al colloquio di lavoro : «A noi servono donne - non maschi mancati» : Ha risposto ad un annuncio di lavoro per uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione "Lungotevere in Festa 2018", ma dopo una breve conversazione via chat si è vista...

Stadio della Roma - ‘Immobiliarista? No - grazie’. Un mantra utile per ogni giovane politico : di Luigi De Gregorio Il politico di lunga data, onesto, allergico alla corruzione, determinato a rimanere integerrimo, per non cadere in uno scandalo di corruttela evita sempre e comunque qualsiasi contatto pericoloso. Se viene a conoscenza, anche all’ultimo momento, che nell’ambito di una riunione programmata la persona da incontrare è un immobiliarista, la semplice domanda “Perché mi vuole incontrare?” e la facile risposta “Certamente ...

Roma - figlio bocciato : padre picchia giovane prof/ Umberto Gelvi e l'insegnamento come "tradizione familiare" : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:21:00 GMT)

"Suo figlio è bocciato" : il padre picchia e cerca di strozzare un giovane professore a Roma : E' successo in un istituto tecnico alla periferia di Roma. Il docente, 24 anni, ricoverato in ospedale con "segni di soffocamento". Un altro episodio a Treviso, la mamma di Padova che ha aggredito l'insegnante di inglese per un 4 farà ricorso contro la bocciatura. Dall'inizio...

Nainggolan all'Inter/ 22 milioni più un giovane - ma la Roma ne chiede 40 : parti ancora distanti : Nainggolan all'Inter, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:47:00 GMT)

Roma - Coric - Cristante e Kluivert : la giovane età della ragione : Classe 1995, Bryan Cristate; classe 1997 Ante Coric; classe 1999 Justin Kluivert. Tre giocatori, media anni: 21. Media che si alza se aggiungiamo il quarto neo arrivato nella capitale, ovvero Iván ...

Roma : 16enne aggredisce giovane per ottenere cellulare. In manette : Roma: la vittima un 21enne del Bangladesh Roma – Un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, è stato aggredito mentre passeggiava con uno suo connazionale. L’autore della prepotenza un adolescente di 16 anni, spalleggiato da alcuni conoscenti. Il tutto è accaduto in via dei Ginepri, che ha visto la vittima venir colpita più volte al volto con l’intento di portarli via il telefono cellulare. Il ragazzino Romano, però, è ...

Simone Martyniak è morto/ Roma - incidente stradale : addio al giovane della SS Lazio calcio a 5 : Simone Martyniak morto a Roma in un incidente stradale: aveva 18 anni. Oggi un minuto di silenzio nella sua scuola; lo piange la SS Lazio calcio a 5 in cui giocava.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Roma - madre e figlia morte : omicidio-suicidio?/ Ultime notizie : giovane accoltellata - 43enne giù dal terrazzo : Roma, madre e figlia morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:38:00 GMT)

«Un fiore per Giuseppe» - manifestazione a Roma per il giovane napoletano morto all'Umberto I : La famiglia di Giuseppe Esposito, il ventenne affetto da fibrosi cistica e deceduto la notte del 17 maggio scorso all'Umberto I dov'era ricoverato, è in attesa di capire quali siano...