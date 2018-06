Roma | Colpo al clan mafioso Fasciani Confisca di beni pari a 18 milioni - Romait

Monterotondo - Roma - - moto contro auto : motociclista muore sul colpo : Intorno alle 13:15 in via delle Fornaci, una traversa della Salaria a Monterotondo, in provincia di Roma, [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on ...

Roma - donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis/ Ultime notizie : finisce su un furgone - morta sul colpo : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:39:00 GMT)

Roma/ paziente ucciso da un colpo di pistola accidentale di un vigilante nell'altra sala : Tragedia a ROMA. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

BIANDA ALLA Roma/ Video - chi è il quinto colpo di calciomercato di Monchi? (ultime notizie) : Il Video su William BIANDA che a breve sarà un nuovo calciatore della ROMA. Si tratta del quinto colpo di calciomercato messo a segno dal ds Monchi in questo mese di giugno(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Roma - visite mediche in corso per Justin Kluivert : poi l’ufficialità del colpo : Justin Kluivert è un nuovo calciatore della Roma, dopo le visite mediche di rito arriverà l’ufficialità dell’acquisto giallorosso visite mediche in corso per Justin Kluivert a Villa Stuart. Arrivato ieri sera da Amsterdam, l’ormai ex attaccante dell’Ajax si sta sottoponendo ai test medici di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. Una ventina di tifosi lo hanno atteso all’esterno della clinica Romana, ...

Inter - colpo Nainggolan : alla Roma andranno 35 milioni : MILANO - La Cina può attendere: c'è l' Inter nel futuro di Radja Nainggolan . Sarà il Ninja il regalone che Suning riserverà a Luciano Spalletti per aver riportato il club nerazzurro in Champions . ...

Ufficiale - Cristante alla Roma : colpo dei giallorossi [DETTAGLI] : colpo Roma che ufficializza l’arrivo di Cristante. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Bryan Cristante. Il club rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC”. Corrispettivo fisso di 5 milioni di euro con ...