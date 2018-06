Roma | arriva Pastore per dimenticare Nainggolan

A Roma arriva La Notte delle Streghe : Prosegue la programmazione culturale del Municipio VII di Roma, per la sezione Primavera di Rinascita 2018-Festa di San Giovanni e

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : arrivano i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli. La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visitato i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli, che ...

Inter - arriva Nainggolan : alla Roma andranno 24 milioni più Santon e Zaniolo : Si candida ad essere il colpo grosso di questa sessione estiva di Calciomercato, quella che vestira' Radja Nainggolan di nerazzurro. Il belga ritrova Spaletti che era stato il suo mister ai tempi della Roma. La societa' giallorossa e l'Inter, pertanto, hanno trovato l'accordo idoneo [VIDEO] per far andare in porto la trattativa come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: alla Roma andranno 24 milioni di euro più Santon ed il ...

Inter - Nainggolan arriva dalla Roma per 24 milioni Zaniolo e Santon : Aspettando Kalinic e Pjanic, scocca l'ora di Emre Can, di Nainggolan e di Cancelo, mentre sale l'attesa per il ritorno in Italia di Pastore. Il centrocampista ex Liverpool stamattina sarà al J Medical ...

Diretta / Atalanta Roma Under 17 (risultato live 1-1) streaming video Rai.tv : arrivano i primi cambi! : Diretta Roma Atalanta Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Finale scudetto degli Allievi professionisti, si gioca a Ravenna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:54:00 GMT)

Arriva a Roma “Karawan” il Festival del Cinema Itinerante dal 20 al 24 giugno tra Tor Pignattara e Pigneto seguite le indicazioni…e buona visione! : Tornano le serate del Cinema all’aperto, delle proiezioni allo sguardo della luna e Roma ne è da sempre palcoscenico preferenziale. Dal 20 al 24 giugno 2018, Karawan, la festa del Cinema Itinerante open air che, giunto alla settima edizione, porterà il grande Cinema nei cortili dei quartieri Tor Pignattara e Pigneto, proponendo visioni non convenzionali per trattare dei temi molto importanti, (soprattutto questo periodo) quello della ...

Pastore alla Roma/ Accordo vicinissimo : taglio allo stipendio - arriva già venerdì? : Pastore alla Roma, l'Accordo è vicinissimo: l'argentino disposto anche ad accettare il taglio allo stipendio del Psg, potrebbe arrivare già venerdì...(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Idea Roma - Pinamonti parziale contropartita per Nainggolan : verrà offerto al Sassuolo per arrivare a Berardi : Nainggolan si appresta a firmare un nuovo contratto con l’Inter, alla Roma potrebbe andare Pinamonti come parziale contropartita Attorno all’affare tra Inter e Roma che coinvolgerà Nainggolan, potrebbe innescarsi un intreccio non da poco. Il calciatore belga dovrebbe approdare a giorni ai nerazzurri, per una cifra pari a 30 milioni più uno dei talentini dell’Inter, l’attaccante Pinamonti. Quest’ultimo però secondo ...

Arriva Pastore - ecco la nuova Roma : Di Francesco “costretto” al cambio di modulo : Roma alle prese con la questione Pastore che di certo animerà il calciomercato estivo, il calciatore sta per firmare con i giallorossi Pastore-Roma, affare fatto. Il calciatore argentino già giovedì dovrebbe essere in Italia, pronto a svolgere le visite mediche ed a firmare il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso. Un colpo inatteso da parte di Monchi, un colpo che certamente cambierà l’impostazione tattica della squadra. Con ...

Dieci pompieri in più - volontari attivi h24. Varato il nuovo piano contro incendi e piRomani. Arriva un elicottero fisso : ASCOLI PICENO Un elicottero a postazione fissa contro piromani e roghi accidentali. E' una delle novità messe in campo dal sistema regionale Anti incendi Boschivi per quanto riguarda il piano di ...

Stadio Roma : arriva curatore - stop iter : 13.09 Dopo gli arresti di ieri nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma,il Dipartimento capitolino all'Urbanistica ha chiesto lumi alla ditta costruttrice Eurnova, arrestato il titolare Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente sarà un curatore e andranno vagliati gli atti dell'opera. Questa procedura di fatto congela l'iter del progetto. "Rassegna stampa vergognosa, Roma e As Roma sono parte lesa. Oggi partono le querele", ha ...

Stadio Roma - il dossier rischia la sospensione : arriva un commissario : Non sarà facile evitare rallentamenti o, peggio, lunghe sospensioni al dossier Stadio della Roma. A 24 ore dagli arresti che hanno scosso la Capitale, si fa strada l'ipotesi che il Campidoglio decida ...

Roma - arrivano i tornelli sul bus : Al via la sperimentazione dei tornelli sui bus della Capitale. Da ieri infatti è partito dal capolinea il primo mezzo attrezzato della linea 669 dal quale, ha spiegato su Facebook il vice presidente ...