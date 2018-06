romadailynews

: [Fonte: romadailynews_it] Roma: ADM sequestra 8.500 prodotti contraffati - blogstreetnews : [Fonte: romadailynews_it] Roma: ADM sequestra 8.500 prodotti contraffati - romadailynews : #Roma: ADM sequestra 8.500 prodotti contraffati: I periti delle società titolari dei due… - ADM_assdemxmi : RT @FedeAngeli: Ostia, confiscati a due esponenti del clan Fasciani beni per oltre 18 milioni Possiamo considerare ufficialmente dello Sta… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)– I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di1 hannoto 8.500elettronici contraffatti di due notissimi marchi. Talisono stati rinvenuti in due magazzini all’ingrosso situati nella zona est della città. Questo dopo un lungo lavoro di indagine e con l’ausilio delle banche dati in uso. Ma anche grazie al supporto dei funzionari Adm della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo. E alla collaborazione con la Polizia Locale diCapitale. I periti delle società titolari dei due marchi hanno confermato la contraffazione dei. Mentre i responsabili dei magazzini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di. L'articolo: ADM8.500proviene daDailyNews.