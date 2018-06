Rom : Salvini - è incostituzionale sapere chi vive nei campi? : Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “L’unico mio interesse è sapere chi vive nei Campi Rom (possono esserci pure svizzeri e australiani), se lavorano e pagano le tasse, se hanno le auto assicurate, se pagano le bollette, se mandano i figli a scuola e quanto denaro pubblico incassano. è costituzionale?”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, replica al presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi, ...

L'Economist incorona Salvini : "DiRompente - in Italia domina lui". E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel : Un ministro dell'Interno "dirompente, al pari del suo collega tedesco Horst Seehofer": così il settimanale liberal britannico Economist definisce Matteo Salvini in un commento che attribuisce al numero uno della Lega un ruolo "dominante" nel nuovo esecutivo Italiano.Secondo L'Economist, Salvini ha scelto l'approccio "dell'elefante nel negozio di cristalleria" sul tema dell'immigrazione, come su altro, ad esempio sui dazi minacciati contro ...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | E Malta smentisce Salvini : da Roma nessuna richiesta per la nave da noi : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Rom - Speranza (LeU) denuncia Salvini per odio razziale : Il censimento delle popolazioni Rom presenti in Italia invocato da Matteo Salvini [VIDEO] ha scatenato l’ira delle forze di minoranza parlamentari guidate da Liberi e Uguali. Le ultime esternazioni del ministro dell’Interno hanno convinto Roberto Speranza, uno degli esponenti di spicco del partito, a presentare una formale denuncia contro il segretario del Carroccio. Secondo l’ex esponente del Partito Democratico, Salvini ha palesemente violato ...

Vittorio Feltri : 'I Rom una categoria protetta che mangia a sbafo. Giù le mani da Matteo Salvini' : Caro professore, certe questioni mi sembrano di lana caprina. I censimenti sono all'ordine del giorno e hanno tutti i crismi della legalità, difatti ne sono stati eseguiti tanti in Italia senza ...

Roma - Romanina - Salvini nella villa confiscata ai Casamonica : "Le loro minacce non mi fanno paura" : Il ministro dell'Interno: "Bisogna riprendersi gli spazi rubati dalla mafia". Ad accompagnarlo il governatore Zingaretti e la prefetta Basilone

"Caro Salvini - non vivere nel pregiudizio : io sono lontano dal suo stereotipo di Rom. Chiudete i campi - ascoltateci - includeteci" : "Caro Matteo Salvini, noi rom, purtroppo, siamo abituati ai trattamenti 'speciali' come quello che lei vuole destinarci": inizia così la lettera che Alievski Musli ha scritto su Facebook. Trent'anni, di cui 28 passati in Italia, una vita ed un lavoro "normali" a Pesaro, Musli è convinto che ora più che mai non ci si debba lasciare andare a facili generalizzazioni e al razzismo: "Mi dispiace per Lei - scrive, riferendosi al ...

Migranti e Rom - così Salvini ha superato Di Maio e M5S : 3 Sono bastate poco settimane a Matteo Salvini [VIDEO] per cancellare dubbi e perplessita' sugli equilibri del nuovo governo. Il leader del Carroccio ha risposto con i fatti ai molti che prevedevano una sua normalizzazione. Anzi, Salvini ha accelerato proprio sui suoi cavalli di battaglia da campagna elettorale dimostrando una fermezza coerente e sorprendente. Sul tema dell’immigrazione il neo vicepremier era stato chiaro fin ...

Possibile presenta un esposto in Procura contro Salvini : “Alimenta clima d’odio contro i Rom” : È stato appena depositato da Possibile un esposto contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. La segretaria Beatrice Brignone: "Salvini fomenta una narrazione distorta, per cui se sei rom sei automaticamente un ladro. Nella storia tutte le schedature su base etnica sono state giustificate e autorizzate sempre con una motivazione ufficiale".Continua a leggere

Salvini insiste sul censimento Rom : Roma, 21 giu. , AdnKronos, - "Nei campi nomadi deve valere la legge. So bene che la questione dei campi riguarda solo un quarto dei rom che vivono in Italia. Fossero tutti musicisti, farmacisti o ...

M5s - Fico contro Di MaioRaggi a processo - caos RomaGrillo contro lo strapotere di Salvini : Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle per lo "strapotere" di Matteo Salvini e a Roma la sindaca è sempre più in bilico Segui su affaritaliani.it

La 'pace fiscale' pRomessa da Salvini solleva più di un problema : Chiudere tutte le cartelle di Equitalia sotto i 100 mila euro, ovvero - secondo le stime di Repubblica - il 96% del totale, una 'pace fiscale' che riguarderebbe 20 milioni di debitori su 21. È il ...

Rom : sindaco Verona - Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno fa bene a porre questioni che riguardano la sicurezza dei territori, anche riguardo alla permanenza di Rom e Sinti, e a vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici nell'assistenza di chi ne abbia eventualmente diritto. Allo stesso modo, inv

Rom : sindaco Treviso - assolutamente d'accordo con Salvini : Treviso, 20 giu. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d'accordo con la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini per un censimento, una registrazione, per sapere chi sono le persone che vengono nei nostri territori. Io da sindaco sono perfettamente in linea con il suo progetto, a tutela dei mie