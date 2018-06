Roberto Farnesi | il volto delle fiction tornerà in tv ne Il Paradiso delle Signore

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) L'abbiamo conosciuto in televisione in variee soap Mediaset, come Carabinieri, Centovetrine e Le Tre Rose di Eva ed oraè pronto per una nuova avventura, stavolta in Rai. L'attore, che a luglio compirà 49 anni, sarà uno dei personaggi de Il, la nuova soap di Rai 1 e terzo capitolo dellaandata in onda per due stagione, di cui l'ultima da settembre a novembre. Si tratta di unanovità del daytime pomeridiano della rete diretta da Angelo Teodoli. La serie tv dovrebbe andare in onda dalla prossima stagione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00, preceduta dal programma Vieni da Me di Caterina Balivo e seguita da La Vita in Diretta condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Si spera che gli ascolti della fascia pomeridiana, da anni la più debole del primo canale, possa finalmente dare i risultati sperati e non far ...