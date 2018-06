Rimonta Svizzera | Serbia finisce ko

Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Xhaka e Shaqiri costruiscono una pazzesca Rimonta nella ripresa : Le emozioni non sono assolutamente mancate. La nazionale della Svizzera supera per 2-1 la Serbia, in un match dei Mondiali 2018 ancora una volta deciso negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. Al gol serbo di Mitrovic nei primi istanti, risponde nella ripresa la coppia di origine albanese Xhaka e Shaqiri . A questo punto la classifica del girone E è ancora più intrigante: ben tre squadre a caccia degli ottavi di finale staccate da una sola ...

