Riforma copyright | al vaglio la tassa su link e meme proposta dalla Commissione Europea

(Di venerdì 22 giugno 2018) La nuovadi legge del Parlamento europeo ha modificato alcune direttive sul Digital Single Market (mercato unico digitale) che faranno sicuramente discutere. Gli articoli 11 e 13 prevedono il pagamento di tasse da versare per ogni contenuto pubblicato sulle proprie piattaforme. In particolare i contenuti su YouTube e Facebook saranno soggetti a dei filtri che impediranno agli utenti di scaricarli o implementarli gratis tramite un. Il disegno di legge arriverà a Bruxelles il 2 luglio 2018 dove è previsto il primo voto. Non sarà più possibile caricare liberamente foto e video sul Web Il Parlamento europeo ha approvato lasui contenuti digitali ed in particolare sul, sebbene la direttiva vera e propria debba passare per il voto dell’Europarlamento il 2 luglio 2018. La libertà che ha sempre contraddistinto la rete sta dunque per essere messa a rischio e ...