Ricerca sui linfomi | un bando da 100 mila euro per giovani ricercatori sotto i 40 anni

Bando Giovani Ricercatori 2018 : 100 mila euro per sostenere un innovativo progetto di Ricerca sui linfomi : La Fondazione Italiana linfomi (FIL) ha deciso di erogare un finanziamento di 100.000 euro per un progetto di ricerca sui linfomi, ideato e condotto da Giovani sotto i 40 anni. Il Bando Giovani ricercatori 2018 e` reso possibile grazie a fondi messi a disposizione dalla Fondazione Giulia Maramotti (50%), dalla Fondazione GRADE Onlus (30%) e da FIL (20%) per sostenere l’attivita` scientifica di Giovani ricercatori italiani e la crescita di gruppi ...