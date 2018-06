Red Bull Air Race – Lo spettacolo arriva a Budapest nel weekend

Red Bull Soapbox Race : le folli auto senza motore a Roma - Style : Per questa ragione gli equipaggi partecipanti sono tutto fuorché classici : si dividono in quattro nel ruolo di piloti e spingitori, e si esibiranno in spettacoli e danze propiziatorie davanti alla ...

F1 Francia - Gasly : «Spero di diventare un pilota Red Bull» : LE CASTELLET - Pierre Gasly affronta per la prima volta un Gran Premio in Francia e punta a ben figurare e a raccogliere anche qui punti utili come testimonia in conferenza stampa: ' Ho vinto qui in ...

Abiteboul né sollevato né deluso per la fine con Red Bull : Cyril Abiteboul comprende i motivi che hanno indotto la Red Bull a interrompere la fornitura di motori Renault. Il team ha annunciato la scorsa settimana il passaggio alla Honda per il 2019 e 2020. Intervistato da L’Equipe per sapere se sia sollevato o deluso dalla fine della storia, il boss Renault ha risposto: “Né una […] L'articolo Abiteboul né sollevato né deluso per la fine con Red Bull sembra essere il primo su ...

Il primo giorno d’estate celebrato con il video di Red Bull Dance. Protagonista Neguin - star del breaking - tra fuoco e fiamme : Oggi nel primo giorno d’estate, Red Bull Dance celebra la stagione più bella con un video propiziatorio per raccontare, attraverso la commistione di generi di danza differenti, tutta l’energia e il calore che si sprigiona a partire dal giorno del Solstizio. Ed è proprio una “ruota” di fuoco il set scelto per “Estate”, secondo imperdibile appuntamento de “Le 4 Stagioni”, il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l’arco di un anno, quattro ...

"Prof - è vero che sei gay ?" : insegnante aggRedito e bullizzato dagli alunni in Salento : "È vero che sei gay?": all'inizio è stata questa la domanda fatta ripetutamente e costantemente con la quale un gruppo di ragazzini di una scuola media del Basso Salento hanno tormentato un docente per poi arrivare all'aggressione fisica. L'insegnante, timido e riservato, è stato perseguitato tanto che l'uomo, un 43enne, è stato costretto ad allontanarsi dalla scuola e a ricorrere alle cure dei sanitari per una ...

Red Bull e Ubisoft consolidano la loro collaborazione con The Crew 2 : Ubisoft e Red Bull hanno annunciato di voler portare a nuovi livelli la propria collaborazione per The Crew 2, il nuovo episodio del rivoluzionario franchise di guida open world. Per celebrare l'imminente Open Beta del gioco, che si terrà dal 21 al 25 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC, i due brand hanno annunciato Face Your Ride, il contest che darà l'opportunità ai giocatori di vincere una Gold Edition del videogioco. I giocatori ...

F1 - GP Francia 2018 : le caratteristiche tecniche della pista di Le Castellet. Favorevole a Ferrari - Mercedes…o Red Bull? : Dopo il weekend di Montreal (Canada) e la vittoria di Sebastian Vettel (Ferrari), il Circus della Formula Uno si ritrova per l’ottavo appuntamento stagionale e sarà un gradito ritorno. Teatro del prossimo round, infatti, sarà il circuito di Le Castellet (Francia), che non ospitava la massima categoria automobilistica dal lontano 1990 (quando trionfò la Ferrari di Alain Prost). GP di Francia che ritroviamo in calendario, a 10 anni di ...

Red Bull 400 - la gara più breve e più ripida al mondo : In un’esplosione di resistenza e velocità, professionisti e appassionati di corsa potranno portare al massimo le proprie capacità nel Red Bull 400, la gara breve più ripida al mondo, in programma sabato 30 giugno allo Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo, in Val di Fiemme (TN). La sfida, giunta alla seconda edizione italiana, si svolgerà su un percorso di soli 400 metri, con una ...

F1 Renault - Abiteboul : «Faremo il possibile per far rimpiangere alla Red Bull la loro decisione» : ROMA - Il giorno dopo la decisione da parte della Red Bull di utilizzare nel prossimo biennio i motori Honda, è arrivata anche la reazione della Renault, da parte del responsabile Cyril Abiteboul che ...

Frongia : Villa Borghese teatro della Red Bull Soapbox Race : Frongia: tracciato scandito da curve impossibili, discese e ostacoli di ogni tipo è solo una parte del gioco Roma – Di seguito quanto detto da Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale. Domenica “Villa Borghese ospiterà un evento che promette adrenalina pura e massimo divertimento. Si tratta della Red Bull Soapbox Race, una gara folkloristica di automobili speciali, NON a motore, che fa della follia e creatività il suo ...

Red Bull - addio Renault : motori Honda dal 2019 : La Red Bull sarà motorizzata Honda a partire dalla prossima stagione di Formula 1 e almeno per i prossimi due anni. Il team di Milton Keynes ha annunciato di avere raggiunto un accordo con la Honda ...

