Real Madrid | ecco il portiere | ufficiale Lunin

Ufficiale : Lunin al Real Madrid : Madrid , Spagna, - Con le sorti di Keylor Navas ancora incerte, il Real Madrid si è voluto assicurarare un portiere dal sicuro futuro: si tratta del giovane ucraino Andriy Lunin , che arriva dallo ...

ALISSON AL Real Madrid / Calciomercato - il portiere titolare nella vittoria del Brasile : ALISSON al REAL MADRID, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Alisson al Real Madrid / Calciomercato - ecco cosa blocca l'affare con la Roma : Alisson al Real Madrid, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus - occhio al Real Madrid su Lozano : ... dopo il gol con cui ha consentito al suo Messico di battere la Germania campione del mondo in carica. Hirving Lozano accende il mercato e si prepara ad un'estate da vero protagonista. Chiusa l'...

Karim Benzema al Napoli?/ Real Madrid - è il pupillo di Carlo Ancelotti : se parte Milik... (calciomercato) : Karim Benzema al Napoli? Calciomercato, l'attaccante francese potrebbe dare l'addio al Real Madrid, Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore: le ultime(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:57:00 GMT)

Lopetegui a Madrid - al via l'avventura Real : A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua ...

Lopetegui a Madrid - via avventura Real : ANSA, - ROMA, 19 GIU - A una settimana dall'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien ...

L’ex ct della Spagna a Madrid - al via l’avventura con il Real : A una settimana dall’annuncio a sorpresa del suo ingaggio come tecnico del Real Madrid, che gli è costato un esonero in tronco da parte della federcalcio spagnola, Julien Lopetegui ha fatto la sua prima apparizione al campo di allenamento del club a Valdedabas. Le immagini del suo arrivo in auto sono state subito diffuse sui siti dei principali media spagnoli. Digerito lo choc di dover abbandonare la nazionale ancora prima ...

Real Madrid - si complica la pista Alisson : ecco il nome in pole per il nuovo portiere : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo radio ‘Cadena Ser’ i campioni d’Europa stanno valutando attentamente questa opzione se i giallorossi non abbasseranno le ...

Spagna - si complica l'affare Alisson : il Real Madrid su Courtois : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i 'blancos' sono pronti a puntare sull'estremo ...

Real Madrid - si complica Alisson : le merengues pensano a Courtois : Real Madrid alla ricerca di un portiere che possa dare garanzie alla retroguardia di Lopetegui, Alisson e Courtois i nomi sul taccuino Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo ...

Alisson-Real Madrid molto vicini. A 60 milioni la Roma dice sì? : In attesa. In questa settimana, entro le prossime 48 ore, la Roma aspetta l'offerta ufficiale per Alisson. Secondo Marca, tra il Real e il portiere ballano una decina di milioni: 50 ne offre il Real, ...

Hazard - assist al Real Madrid : 'Se mi vuole sa cosa deve fare' : ROMA - ' Il Real Madrid può interessarmi, tutti lo sanno, ma se non mi vuole è inutile parlarne. Se invece mi vuole, sa cosa deve fare '. Intervistato da 'L'Equipe', Eden Hazard strizza l'occhio ai ...

Roma - Alisson a un passo dal Real Madrid : decisiva la prossima settimana : Da domani ogni giorno della prossima settimana sarà determinante per il futuro di Alisson al Real Madrid. Il portiere del Brasile impegnato in Russia con la nazionale, aveva chiesto di concludere la ...