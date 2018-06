Raffaella Temptation Island altezza | peso e foto fisico

Temptation : Raffaella e Andrea quarta coppia - ma lei scoppia in lacrime già nel "promo" : Tutto pronto per Temptation Island 2018. Il reality delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi è...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Foto - registrazioni al via : il messaggio di Raffaella Mennoia : TEMPTATION ISLAND 2018 : al via le registrazioni . In attesa delle coppie, Raffaella Mennoia scrive un messaggio sui social facendo l'in bocca al lupo a tutta la produzione.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island : Raffaella Mennoia lancia un’anticipazione : Raffaella Mennoia pronta per Temptation Island: anticipazioni La sesta attesissima edizione di Temptation Island partirà il prossimo 5 luglio. Filippo Bisciglia condurrà il pubblico attento di Canale5 in un nuovo viaggio nei sentimenti, attraverso le storie di cinque coppie protagoniste. In queste ore Raffaella Mennoia ha lanciato un’anticipazione su Temptation Island. L’autrice di Uomini e Donne ha svelato su Instagram che ieri è ...