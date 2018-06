Quindi la scorta è un premio di fedeltà Dai social rispondono a Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) Buferadopo la proposta del ministro dell'Interno Matteodi valutare di togliere laallo scrittore Roberto Saviano. Le parole del vicepremier hanno suscitato sdegno e rabbia di tanti cittadini ma anche di molti volti noti dello spettacolo, oltre che della politica. Suisi è scatenata una vera ondata di solidarietà per lo scrittore campano dal 2006 sottoper le minacce di morte dei clan camorristi di Casal di Principe, nel Casertano. Sotto l'hashtag #SavianoNonSiTocca, su Twitter sono centinaia e centinaia i tweet a sostegno di Saviano, che, nel pomeriggio di ieri, non ha perso tempo e ha risposto in modo duro al ministro dell'Interno, chiamandolo "ministro della Malavita" e "buffone". Uno dei primi a schierarsi accanto allo scrittore è stato Zoro (Diego Bianchi, all'anagrafe), il conduttore del programma di La7 Propaganda Live ...