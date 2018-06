Quarto Grado | 50 anni fa il primo delitto del Mostro di Firenze

Programmi TV di stasera - venerdì 22 giugno 2018. Su Rete4 ultimo appuntamento con Quarto Grado : Alessandra Viero Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - Terza Puntata Cadere e rialzarsi. Succede nella vita ma anche sul palcoscenico di Ora o Mai Più. Sembra proprio l’incipit di un corteggiamento la scintilla che ogni tanto si accende tra Patty Pravo e Massimo Di Cataldo; mentre Alessandro Canino, completamente rapito dalla genuinità di Loredana Bertè, si è affidato a lei e ai suoi insegnamenti come a una madre. Un rapporto filiale si è ...

Delitto Yara Gambirasio/ Massimo Bossetti aspetta la Cassazione ( Quarto Grado) : Il Delitto di Yara Gambirasio al centro dell'ultimo appuntamento stagionale di “Quarto Grado”. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado Massimo Bossetti .(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Quarto GRADO/ Anticipazioni 22 giugno : il delitto Rosboch e il caso di Yara Gambirasio : QUARTO GRADO , Anticipazioni 22 giugno : Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occupano del delitto Rosboch e dell'omicidio di Yara Gambirasio in attesa della sentenza della Cassazione.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:47:00 GMT)

David Rossi - Mps/ Aveva un ufficio nel ministero dell'Interno? Salvini pronto a “indagare” ( Quarto Grado) : Quarto Grado e il caso David Rossi : in studio il fratello e la figlia del dirigente Montepaschi ufficialmente morto suicida. I dubbi sulle pressioni che avrebbero indotto al gesto(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:19:00 GMT)

Quarto Grado - 15 giugno : al centro la morte di David Rossi ANTICIPAZIONI : Quarto Grado Files è il nuovo format digitale del programma: i casi di cronaca più importanti ripercorsi in un minuto. Per le segnalazioni da parte degli spettatori, sono sempre attivi il centralone ...

David Rossi documenti shock a Quarto Grado : ospiti la figlia e il fratello - : Quarto Grado torna questa sera, 15 giugno 2018, in prima serata su Retequattro, con una nuova puntata ricca di importanti novità sui grandi casi di cronaca nera. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si soffermeranno in particolare sulla misteriosa morte di David Rossi , l'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato nel 2013 ...

Anticipazioni Quarto Grado - puntata di venerdì 15 giugno : Nuovo appuntamento su Rete 4 con “ Quarto Grado ”, il programma crime di successo di Rete 4: ecco le Anticipazioni di venerdì 15 giugno 2018 Torna “ Quarto Grado “, il programma di successo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero in prima serata su Rete 4. Ecco tutte le Anticipazioni sulla puntata di venerdì 15 giugno 2018. Anticipazioni Quarto Grado venerdì 15 giugno 2018 alle ore 21.15 circa andrà in onda una nuova ...

DAVID ROSSI/ La figlia Carolina : "Vidi la paura negli occhi di papà il giorno prima di morire" ( Quarto Grado) : Quarto Grado e il caso DAVID ROSSI : in studio il fratello e la figlia del dirigente Montepaschi ufficialmente morto suicida. I dubbi sulle pressioni che avrebbero indotto al gesto(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:58:00 GMT)

Roberta Ragusa/ Antonio Logli : "mia moglie è ancora viva e si trova in un posto lontano" ( Quarto Grado) : Quarto Grado, il caso di Roberta Ragusa : ripercorse le tappe dell'omicidio anche attraversa l'intervista del marito Antonio Logni, condannato a 20 anni di carcere(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Chi è Elena Tambini? Da Quarto Grado a Balalaika : la modella-arbitro volto dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Modella, arbitro, conduttrice, scrittrice e giornalista: Elena Tambini, il volto del Mondiali di Russia 2018 a Balalaika E’ tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018. Le squadre di tutto il mondo si preparano per sfidarsi, a caccia del titolo di campione del mondo. Quest’anno, non ci sarà la Nazionale italiana a regalare emozioni a tutti i tifosi azzurri, ma l’Italia seguirà ugualmente la rassegna iridata calcistica, con ...