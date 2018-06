' Può far male' Smascherate le bugie sulla cannabis light

Cartelle esattoriali - così la pace fiscale di Salvini Può far esplodere i Comuni. E far pagare a tutti il conto di pochi : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è tornato a rilanciare la cosiddetta pace fiscale invocando la chiusura immediata di “tutte le Cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro”, cioè la quasi totalità degli atti degli ultimi due anni. Che cosa questo significhi esattamente non è però chiaro a nessuno. Non lo è al suo staff di comunicazione, che rinvia alla proposta politica contenuta nel contratto di governo. ...

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non Può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...

Conte a Tusk : l'Italia non Può farsi carico di tutti i migranti - : Il premier ha incontrato Donald Tusk in un vertice a Palazzo Chigi e ha sottolineato come il nostro Paese sia quello più esposto ai flussi migratori. Il presidente del Consiglio europeo su Twitter: "...

Licenziato e sostituito da un robot - cosa Può fare il lavoratore : di Francesco Montorio * Il tema delle scomparsa di posti di lavoro a causa dello sviluppo tecnologico è da tempo trattato, anche su questo blog. Il caso che ci offre lo spunto per una ulteriore riflessione è quello di Osmu, operaio di 61 anni, Licenziato perché dichiaratamente e specificamente sostituito da un robot. Il licenziamento è peraltro avvenuto dopo 30 anni trascorsi nella stessa azienda, presso cui, nel 1991, ha perso anche la mano ...

M5s - la guerra totale : chi Può fare fuori Alessandro Di Battista : Vuoi vedere che dal disastro grillino di Roma l'unico a trarre forza sarà Roberto Fico ? Il dubbio è lecito e lo pone anche Italia Oggi : pur senza responsabilità penali, Luigi Di Maio sta uscendo con ...

Inviare SMS dal PC Windows? Da oggi si Può fare! : E’ vero, oggi gli SMS non vengono più utilizzati come alcuni anni fa però l’idea di inviarli comodamente dal PC senza nemmeno toccare lo smartphone è indubbiamente alquanto interessante. Anche la stessa Microsoft ha pensato ad un progetto del genere poichè, se ricordate, alla conferenza Build 2018 che si è svolta a maggio aveva presentato ufficialmente la funzionalità Your Phone in arrivo, presumibilmente con Redstone 5, che ...

Si Può fare il censimento dei rom? : Salvini l'ha annunciato ieri, provocando una valanga di polemiche. E oggi il titolare del Viminale è tornato soffiare sul fuoco, tenendo il punto sul censimento dei rom. " Io non mollo e vado dritto " ...

Salvini chiede un censimento che non si Può fare. Ma quanti sono i rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile. E sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in It

Stadio Roma - il tecnico intercettato : “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi : biglietti vip a chi Può rivelarsi utile : Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile proviene da ...

Il leader leghista e il censimento dei rom : si Può fare in Italia? Domande e risposte : Il precedente del 2008 di Maroni e la censura del Parlamento Europeo. In Italia vivono almeno 120mila nomadi, il 43% dei quali sono di cittadinanza italiana

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si Può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si Può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

