Pronostico Germania-Svezia | 23-06-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Germania vs Svezia Pronostico del 22 Giugno 2018 giocato a Fifa 18 Playstation 4 Pro 4K: - Mikipani : Germania vs Svezia Pronostico del 22 Giugno 2018 giocato a Fifa 18 Playstation 4 Pro 4K: - bottadiculoit : Pronostico Germania-Svezia 22 Giugno: Mondiali 2018 - cg1983li : RT @infobetting: Germania-Svezia: Probabili formazioni, quote, pronostico -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Mondialidi, Sabato 23 Giugno. Ladeve riscattarsi!, una sfida che decide tutto delle sorti dei tedeschi in questo mondiale. Infatti devono riuscire a vincere per non vedere scappare il Messico, impegnato con la Corea del Sud. Possono ancora conquistare la qualificazione, anche il primo posto. Però devono succedere troppi incastri, a cui i tedeschi non devono fare caso. Si deve ottenere la vittoria, contano i tre punti. Come arrivanoIl passo falso dei tedeschi alla prima partita contro il Messico li mette davanti a maggiori pressioni. Devono vincere per poter ancora sperare il passaggio del turno. Certo di fronte avranno unarinvigorita dalla vittoria nella prima sfida con la Corea del Sud per 1-0. Saranno più tranquilli e determinati a fare una partita rocciosa, di difesa e ...