Pronostico Coritiba vs Figueirense | Brasileiro Serie B 23-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 22 giugno 2018)B, 12^ giornata,di, sabato 23 giugno. Sfida interessante tra due club in lotta per la promozione., sabato 23 giugno. Una delle partite più attese della dodicesima giornata è quella in programma al Major Antônio Couto Pereira di Curitiba tra due formazioni in lotta per la promozione. Come arrivano? Dopo la retrocessione subita nella scorsa stagione e una inizialeutile durata 6 turni e impreziosita da 4 successi, ilha interrotto la sua marcia dopo il ko con il Londrina. I ragazzi di Eduardo Baptista sono a quota 18 e in quinta posizione in 11 partite. Il Figuerense, dopo la scorsa deludente stagione, si è rilanciato: battendo 1-0 il Sampaio Correa ha bissato la vittoria con l’Atletico Goianiense dopo due pari in altrettanti turni e sono balzati al ...